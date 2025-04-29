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The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Акції Alphabet зростають - материнська компанія Google очолила найбільший за останні місяці ажіотаж на євроринку облігацій

Київ • УНН

 • 1982 перегляди

Alphabet Inc. очолила ажіотаж на європейському ринку облігацій, плануючи виручити 2,8 млрд доларів. Останнім часом прибуток компанії зріс на 12%, а інвестиції в ШІ дають результати.

Акції Alphabet зростають - материнська компанія Google очолила найбільший за останні місяці ажіотаж на євроринку облігацій

Акції Alphabet зросли на 9% минулого тижня, і також підтверджено, що дохід за перший квартал на 12% вище минулорічних показників.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Investing.

Деталі

У вівторок, 29 квітня, Alphabet Inc. очолила найбільший за останні місяці ажіотаж на європейському ринку облігацій.

Згідно з даними агентства Bloomberg, материнська компанія Google планує виручити щонайменше 2,5 мільярда євро (приблизно 2,8 мільярда доларів) від дебютного продажу єврооблігацій. Відповідно до поточної статистики, це "найвидатніша угода" серед 20 позичальників, які наразі вийшли на ринок.

Незвичайна пропозиція, що складається з п'яти частин, передбачає залучення 26 траншів боргу, що є найбільшою сумою за один день з 16 січня.

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Продажі відбуваються на тлі того, що багато угод призупинилося, враховуючи невизначеність щодо митної політики США. З іншої сторони - багато компаній використовують відновлення кредитних ринків після падіння, спричиненого торговельними заявами Трампа.

За даними джерел Bloomberg, Alphabet пропонує еталонні розміри та терміни погашення від чотирьох до 29 років.

Щодо ціни - ідеться про коливання від приблизно 85 базисних пунктів за середні свопи для найкоротшого терміну погашення до приблизно 190 базисних пунктів премії за найдовший термін погашення

- повідомило джерело Bloomberg.

Довідка

Акції Alphabet зросли на 9%, що підтверджують квартальні показники, які за даними розрахунків у теперішній час значно краще, ніж очікувалося.

Прибуток на акцію (EPS) у розмірі 2,81 долара США - порівняно з прогнозом у 2,02 долара США. Дохід за перший квартал у розмірі 69,8 мільярда доларів, - це на 12% більше, ніж минулого року. Також цей показник перевищує попередні прогнози аналітиків. Інвестиції Alphabet у штучний інтелект (ШІ) окупаються, оскільки платформа Google Cloud (GCP) слугує інфраструктурою для розгортання ШІ.

Нагадаємо

Материнська компанія Google, Alphabet Inc., повідомила про дохід за перший квартал, який перевищив очікування.

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Ігор Тележніков

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