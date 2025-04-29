Акції Alphabet зростають - материнська компанія Google очолила найбільший за останні місяці ажіотаж на євроринку облігацій

Акції Alphabet зросли на 9% минулого тижня, і також підтверджено, що дохід за перший квартал на 12% вище минулорічних показників.



Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Investing.

У вівторок, 29 квітня, Alphabet Inc. очолила найбільший за останні місяці ажіотаж на європейському ринку облігацій.

Згідно з даними агентства Bloomberg, материнська компанія Google планує виручити щонайменше 2,5 мільярда євро (приблизно 2,8 мільярда доларів) від дебютного продажу єврооблігацій. Відповідно до поточної статистики, це "найвидатніша угода" серед 20 позичальників, які наразі вийшли на ринок.

Незвичайна пропозиція, що складається з п'яти частин, передбачає залучення 26 траншів боргу, що є найбільшою сумою за один день з 16 січня.

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Продажі відбуваються на тлі того, що багато угод призупинилося, враховуючи невизначеність щодо митної політики США. З іншої сторони - багато компаній використовують відновлення кредитних ринків після падіння, спричиненого торговельними заявами Трампа.



За даними джерел Bloomberg, Alphabet пропонує еталонні розміри та терміни погашення від чотирьох до 29 років.

Щодо ціни - ідеться про коливання від приблизно 85 базисних пунктів за середні свопи для найкоротшого терміну погашення до приблизно 190 базисних пунктів премії за найдовший термін погашення