США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 26265 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 38200 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 32569 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 55350 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 26015 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 23892 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22713 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20626 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20714 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Минюст США требует конфискации $15 млн у сети иранских нефтяных магнатов

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Минюст США подал иски о конфискации $15 млн, связанных с незаконной сетью распределения иранской нефти под руководством Хоссейна Шамхани. Сеть обходила санкции США, продавая энергоресурсы, преимущественно Китаю.

Минюст США требует конфискации $15 млн у сети иранских нефтяных магнатов

Американское ведомство подало два иска о гражданской конфискации средств, которые связывают с незаконной сетью распределения иранской нефти под руководством Хоссейна Шамхани. Сын высокопоставленного советника бывшего верховного лидера Ирана якобы использовал глобальную банковскую систему для обхода санкций, введенных США еще в июле 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что сеть компаний Шамхани активно занималась реализацией энергоресурсов подсанкционных стран, преимущественно ориентируясь на рынок Китая.

Несмотря на наложенные ранее ограничения, магнат продолжал использовать финансовые инструменты для финансирования незаконных операций, предшествовавших началу масштабных военных действий в регионе. 

Минюст США предлагает Google продать свой рекламный бизнес, ссылаясь на незаконность монополии06.05.25, 14:30 • 6041 просмотр

Изъятие 15 миллионов долларов является частью более широкой стратегии Вашингтона по блокированию доходов, которые питают военную машину и политическое влияние Тегерана.

Усиление давления на иранские элиты

Юридические действия Министерства юстиции США подчеркивают намерение администрации привлечь к ответственности ключевых фигур, связанных с руководством Ирана, которые наживаются на теневых энергетических сделках.

Использование гражданской конфискации позволяет американскому правительству оперативно блокировать активы, вовлеченные в преступные схемы, не дожидаясь завершения длительных уголовных производств.

Сейчас средства находятся под угрозой окончательного изъятия в пользу государства как таковые, что были получены в результате нарушения федерального законодательства о санкциях.

Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone21.03.24, 17:39 • 23906 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Китай
Соединённые Штаты
Иран