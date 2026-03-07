Минюст США требует конфискации $15 млн у сети иранских нефтяных магнатов

Американское ведомство подало два иска о гражданской конфискации средств, которые связывают с незаконной сетью распределения иранской нефти под руководством Хоссейна Шамхани. Сын высокопоставленного советника бывшего верховного лидера Ирана якобы использовал глобальную банковскую систему для обхода санкций, введенных США еще в июле 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что сеть компаний Шамхани активно занималась реализацией энергоресурсов подсанкционных стран, преимущественно ориентируясь на рынок Китая.

Несмотря на наложенные ранее ограничения, магнат продолжал использовать финансовые инструменты для финансирования незаконных операций, предшествовавших началу масштабных военных действий в регионе.

Изъятие 15 миллионов долларов является частью более широкой стратегии Вашингтона по блокированию доходов, которые питают военную машину и политическое влияние Тегерана.

Усиление давления на иранские элиты

Юридические действия Министерства юстиции США подчеркивают намерение администрации привлечь к ответственности ключевых фигур, связанных с руководством Ирана, которые наживаются на теневых энергетических сделках.

Использование гражданской конфискации позволяет американскому правительству оперативно блокировать активы, вовлеченные в преступные схемы, не дожидаясь завершения длительных уголовных производств.

Сейчас средства находятся под угрозой окончательного изъятия в пользу государства как таковые, что были получены в результате нарушения федерального законодательства о санкциях.

