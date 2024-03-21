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Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone
Министерство юстиции США и 16 прокуроров штатов подали антимонопольный иск против Apple, обвинив производителя iPhone в незаконной монополизации рынка смартфонов и создании препятствий для доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.
Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии
Король Нидерландов Виллем-Александр посетил полигон в Великобритании, где украинские военные проходят подготовку в рамках операции "Интерфлекс", и пообщался с инструкторами и украинскими солдатами.
На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм россиян: неудачная попытка стоила врагу 12 единиц военной техники
Пограничники отбили вражескую атаку на Бахмутском направлении, заставив россиян отступить, уничтожив 12 единиц их техники.
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россия перемещает инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Новороссийск на фоне масштабных потерь возле оккупированного Крыма, но не может полностью оставить полуостров без того, чтобы это не было расценено как бегство.
Чешская инициатива по снарядам для Украины: Словакия и Венгрия приобщаться не будут
Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании чешской инициативы по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для Украины, ссылаясь на то, что они выступают против предоставления летального оружия и считают, что конфликт не имеет военного решения.
Боррель рассчитывает, что лидеры ЕС дадут указание "быстро одобрить" предложение по доходам от активов рф для Украины
Глава дипломатии ЕС рассчитывает, что лидеры блока поручат министрам быстро предложение по направлению прибыли от замороженных активов рф.
Касается X, TikTok, Facebook и других: перед выборами ЕС вводит новые правила для соцсетей
ЕС вводит новые правила, которые требуют от социальных медиа-платформ, таких как X, TikTok, Facebook и других, принять меры для уменьшения рисков для выборов, или им грозят штрафы в размере до 6% от их годового глобального оборота.
Утренняя ракетная атака на Киев: россияне целились в объекты ГУР - Суспільне
Утренний ракетный обстрел Киева 21 марта был направлен прежде всего на объекты Главного управления разведки Министерства обороны Украины, но все ракеты были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной.
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