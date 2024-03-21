Исторический антимонопольный иск: Минюст США и 16 прокуроров подали обращение против производителя iPhone

Министерство юстиции США (DOJ) на этой неделе подаст иск против компании Apple, которая производит iPhone, за якобы нарушение антимонопольного законодательства. Apple обвиняют в создании препятствий конкурентам получить доступ к аппаратным и программным функциям iPhone.

Об этом передает УНН, со ссылкой на L'Agence France-Presse, CNN и Washington Post.

Министерство юстиции (DOJ) и 16 государственных и окружных прокуроров подали иск против производителя iPhone, - компанию обвиняют в монополизации рынков смартфонов.

Детали

Генеральная прокуратура США выдвинула масштабные обвинения против технологической компании Apple за якобы незаконную монополизацию iPhone. Сейчас подана жалоба в федеральный суд в штате Нью-Джерси.

Если не возражать, Apple лишь усилит свою монополию на смартфоны - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд в заявлении Washington Post.

Согласно инсайдерской информации, Министерство юстиции США на этой неделе подаст иск против Apple за якобы нарушение антимонопольного законодательства. Ведомство обвиняет производителя iPhone в препятствовании доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям смартфонов.

Apple подрывает приложения, продукты и услуги, которые в противном случае сделали бы меньшую зависимость пользователей от iPhone. Apple использует свою монопольную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малых предприятий и торговцев, среди прочего - говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

В чем суть претензий к Apple

Например, Apple позволяет пользователям iPhone беспрепятственно отправлять друг другу высококачественные фотографии и видео, но мультимедийные тексты на телефоны Android передаются медленнее и с большей зернистостью. В конце прошлого года компания уступила и согласилась улучшить стандарт качества, который она использует для взаимодействия с телефонами Android с помощью текстовых сообщений - но она все еще сохраняет эти сообщения в зеленых пузырьках, создавая своеобразное классовое разделение, утверждают критики.

Компания также предоставляет своим собственным продуктам возможность доступа к определенным частям своего аппаратного обеспечения, использование которых запрещено другим компаниям. В этом году европейские нормы заставили Apple предоставить другим компаниям доступ к аппаратному чипу iPhone для оплаты через нажатие, что позволило создавать конкурирующие цифровые кошельки. Но эти правила действуют только в Европейском Союзе.



Кроме того, Apple поддерживает большую комиссию в размере 30% от большинства продаж через свой магазин приложений - это частая жалоба компаний, которые пытаются продавать подписки, утверждая, что огромная доля Apple на рынке смартфонов заставляет их платить, по их мнению, неоправданно высокую комиссию.



Apple утверждает, что иск не соответствует фактам и закону.

Мы считаем, что этот иск не соответствует фактам и закону, и мы будем решительно защищаться против него - говорится в заявлении Apple.

"Этот иск представляет собой угрозу для того, кто мы есть, и для принципов, которые определяют продукты Apple на высококонкурентных рынках (...) Если бы мы добились успеха, это повлияло бы на нашу способность развивать технологии, которые люди ожидают от Apple, где аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги пересекаются. Это также создало бы опасный прецедент и позволило бы правительству иметь сильную руку в формировании технологий для людей", - говорится в заявлении компании, направленном Gizmodo (блог, который посвящен таким темам, как дизайн, наука, научная фантастика и технологии - ред).

Напомним,

Apple ведет переговоры с Google о лицензировании своего ИИ Gemini для интеграции в будущие iPhone, что потенциально позволит генерировать текст, создавать изображения и другие возможности ИИ на устройствах iOS.