Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Минюст США планирует подать иск к американской корпорации Apple за нарушение антимонопольного законодательства, пишет Bloomerg, передает УНН.

Детали

По данным агентства, иск может быть подан 21 марта. Ведомство обвиняет компанию в блокировании доступа к аппаратным программным функциям iPhone.

Bloomberg отмечает, что иск станет третьим случаем за последние 14 лет, когда ведомство подает в суд на Apple из-за нарушения антимонопольного законодательства. Агентство уточняет, что новый иск будет подан в рамках борьбы президента США Джо Байдена с американскими технологическими гигантами.

Последний раз Минюст США подавал в суд на Apple в 2012 году. Тогда иск был связан с повышенными ценами на цифровые книги. По решению суда, Apple должна была выплатить компенсацию в размере $450 млн.

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