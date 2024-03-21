SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение
Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы
На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов
В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот
WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции
Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке
Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США
Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной
Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро
Популярные
В СНБО предупредили, что Украину ждут 3-4 непростых месяца: почему
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков
Публикации
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone
Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple 21 марта за нарушение антимонопольного законодательства путем блокировки доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение
Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере подводной войны, разминирования, обмена разведданными, борьбе с климатическими изменениями и совместным военным учениям.
Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы
Первый пациент с мозговым имплантатом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы, используя контроль сознания, что стало прорывом в технологии интерфейса человек-компьютер.
На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов
Украинские военные из 63-й, 60-й и 93-й механизированных бригад остановили массированную механизированную атаку российских оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области, уничтожив большое количество вражеской техники и живой силы.
В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот
В зоологическом парке "Аттика" в Афинах впервые за 10 лет родился редкий карликовый бегемотик, который находится под угрозой исчезновения, что очень порадовало защитников природы.
WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, может избежать экстрадиции в США, поскольку Министерство юстиции США рассматривает возможность признания его виновным по менее тяжкому обвинению в злоупотреблении секретной информацией, что может привести к его освобождению из британской тюрьмы.
Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке
Ученые обнаружили окаменелый череп 3,5-метрового гигантского речного дельфина, который обитал в реках Перу 16 миллионов лет назад, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются речные дельфины, оставшиеся в мире сегодня.
Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США
Президент Байден выделил Intel почти 20 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов для увеличения внутреннего производства полупроводниковых микросхем, включая строительство двух новых заводов и модернизацию существующего в Аризоне.
Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной
Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро
Нидерланды выделят Украине 350 миллионов евро военной помощи, в том числе 150 миллионов евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16 и более 200 миллионов евро на беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы Украине.