Выпускает шасси для ЗРК С-400: партизаны "АТЕШ" разведали брянский автомобильный завод

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку брянского автомобильного завода - одного из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".

Данное предприятие занимается выпуском специальных колесных шасси и платформ для зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и другой военной техники, применяемой в войне против Украины.

В частности, там производятся шасси для систем ПВО ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК С-350 "Витязь", а также для ОТРК "Искандер-М" и РСЗО "Ураган".

В ходе разведки было зафиксировано расположение производственных корпусов, административных зданий, складской инфраструктуры и подъездных путей, задействованных в логистике предприятия. Отмечена активность, связанная с выполнением оборонных заказов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины и могут быть использованы для планирования точечных мер воздействия на военную и промышленную инфраструктуру противника