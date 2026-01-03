Выпускает шасси для ЗРК С-400: партизаны "АТЕШ" разведали брянский автомобильный завод

$42.170.00
19:16 • 2336 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
15:51 • 17153 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 25069 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 27473 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 47209 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 69901 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63100 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 83331 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46612 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74408 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Популярные новости
Операция на грани смерти: медики ГУР спасали раненого бойца прямо в открытом море3 января, 10:53 • 8322 просмотра
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении3 января, 11:16 • 27557 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены3 января, 11:32 • 34883 просмотра
Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро15:13 • 6830 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto16:37 • 19816 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 63068 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 81997 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 95574 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 231788 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 161445 просмотра
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 57667 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 67291 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 65359 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 161445 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 61003 просмотра
Truth Social

Выпускает шасси для ЗРК С-400: партизаны "АТЕШ" разведали брянский автомобильный завод

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Агенты "АТЕШ" провели разведку брянского автомобильного завода, который производит шасси для ЗРК С-400, С-350, ОТРК "Искандер-М" и РСЗО "Ураган". Полученные данные переданы Силам обороны Украины для планирования точечных мер воздействия.

Выпускает шасси для ЗРК С-400: партизаны "АТЕШ" разведали брянский автомобильный завод
Фото: t.me/atesh_ua

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку брянского автомобильного завода - одного из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".

Подробности

Данное предприятие занимается выпуском специальных колесных шасси и платформ для зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и другой военной техники, применяемой в войне против Украины.

В частности, там производятся шасси для систем ПВО ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК С-350 "Витязь", а также для ОТРК "Искандер-М" и РСЗО "Ураган".

В ходе разведки было зафиксировано расположение производственных корпусов, административных зданий, складской инфраструктуры и подъездных путей, задействованных в логистике предприятия. Отмечена активность, связанная с выполнением оборонных заказов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины и могут быть использованы для планирования точечных мер воздействия на военную и промышленную инфраструктуру противника

- говорится в сообщении.

Напомним

В последний день 2025 года агенты движения "АТЕШ" сожгли вышку связи в новосибирске, которая обеспечивала управление и коммуникацию для подразделений армии рф. Этот объект также использовался для перехвата гражданских и военных коммуникаций.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
БМ-27 "Ураган"
Вооруженные силы Украины
Ракетная система С-400
9К720 Искандер
Украина