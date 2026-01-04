РФ усиливает маскировку логистических узлов в Новороссийске после ударов ВСУ - АТЕШ
Партизанское движение АТЕШ зафиксировало экстренные меры по повышению безопасности на объектах черноморского флота рф в новороссийске. После серии успешных ударов Сил обороны Украины командование оккупационных войск перешло в режим усиленной маскировки логистических центров. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение АТЕШ в Телеграм.
Детали
В ходе разведки территории 61-го отряда судов обеспечения (в/ч 26968) агенты обнаружили, что весь периметр объекта затянули плотными маскировочными сетками. Цель этих мероприятий – скрыть от визуального наблюдения процессы загрузки и передвижения военных ресурсов. Кроме того, по всему периметру установлены новые системы видеонаблюдения для технического контроля территории.
Координаты объекта, где зафиксирована активность: 44.727218, 37.775893.
Транспортный коллапс в городе
Несмотря на попытки оккупантов создать "информационный вакуум", на базе наблюдается аномальная активность. Огромное количество военных грузовиков и спецмашин вызвало настоящий транспортный коллапс. Гражданские водители вынуждены объезжать район из-за перегруженности улиц военной техникой.
Скрыть логистические процессы за сетками не удастся - мы продолжаем фиксировать каждый въезд и выезд
Все данные о графиках движения техники и обновленные меры охраны объекта уже переданы Силам обороны Украины. Партизаны также призвали сотрудников воинской части и водителей грузовиков делиться информацией для ускорения деоккупации территорий.
