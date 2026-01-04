$42.170.00
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23
РФ усиливает маскировку логистических узлов в Новороссийске после ударов ВСУ - АТЕШ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украинское партизанское движение АТЕШ зафиксировало экстренные меры по повышению безопасности на объектах черноморского флота РФ в Новороссийске. Командование оккупационных войск перешло в режим усиленной маскировки логистических центров после серии успешных ударов Сил обороны Украины.

РФ усиливает маскировку логистических узлов в Новороссийске после ударов ВСУ - АТЕШ

Партизанское движение АТЕШ зафиксировало экстренные меры по повышению безопасности на объектах черноморского флота рф в новороссийске. После серии успешных ударов Сил обороны Украины командование оккупационных войск перешло в режим усиленной маскировки логистических центров. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение АТЕШ в Телеграм.

Детали

В ходе разведки территории 61-го отряда судов обеспечения (в/ч 26968) агенты обнаружили, что весь периметр объекта затянули плотными маскировочными сетками. Цель этих мероприятий – скрыть от визуального наблюдения процессы загрузки и передвижения военных ресурсов. Кроме того, по всему периметру установлены новые системы видеонаблюдения для технического контроля территории.

Выпускает шасси для ЗРК С-400: партизаны "АТЕШ" разведали брянский автомобильный завод03.01.26, 22:02 • 2574 просмотра

Координаты объекта, где зафиксирована активность: 44.727218, 37.775893.

Транспортный коллапс в городе

Несмотря на попытки оккупантов создать "информационный вакуум", на базе наблюдается аномальная активность. Огромное количество военных грузовиков и спецмашин вызвало настоящий транспортный коллапс. Гражданские водители вынуждены объезжать район из-за перегруженности улиц военной техникой.

Скрыть логистические процессы за сетками не удастся - мы продолжаем фиксировать каждый въезд и выезд

- отмечают в АТЕШ.

Все данные о графиках движения техники и обновленные меры охраны объекта уже переданы Силам обороны Украины. Партизаны также призвали сотрудников воинской части и водителей грузовиков делиться информацией для ускорения деоккупации территорий.

Агенты "АТЕШ" уничтожили вышку связи возле авиабазы в новосибирске31.12.25, 09:54 • 3084 просмотра

Степан Гафтко

