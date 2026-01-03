$42.170.18
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
"АТЕШ": російські командири на Херсонщині відбирають виплати та кидають солдатів у "ями"

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє, що російські командири на Херсонському напрямку позбавляють солдатів виплат і кидають їх у "ями" за відмову йти на штурми. Бійців тримають без зв'язку, сну та медичної допомоги, а також блокують їхні банківські картки.

"АТЕШ": російські командири на Херсонщині відбирають виплати та кидають солдатів у "ями"

російські командири на Херсонському напрямку забирають виплати та кидають солдатів у "ями" за відмову йти на штурми. Про це повідомляє партизанський руж "АТЕШ", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти руху фіксують системну схему тиску з боку командирів: вони позбавляють солдатів виплат та статусу учасників бойових дій за статтею "Дезертирство", а також премій за відмову виходити на заздалегідь згубні штурми.

Бійців, які не згодні йти в атаки, примусово відправляють у "ями" - імпровізовані карцери просто неба. Там їх тримають без зв'язку, без права на сон та без доступу до медичної допомоги. Перед кожним черговим кидком солдатам заявляють: "Не хочеш - пиши рапорт і забудь про гроші"

- йдеться у повіломленнію

Вказується, що у тих, хто не підкоряється, вилучають банківські картки, блокують виплати через фінчастину та переводять у статус "без завдань, що виконуються". Після цього більшість погоджується йти в атаку.

"На одній із точок перебування підрозділу такі карцери збільшили вдвічі. Ціна відмови - доба у бруді під охороною, а потім штурм без права вибору. Командування називає це "мотивацією". Всередині підрозділів не вірять ні обіцянкам, ні наказам. Люди мріють лише про одне - вижити і вибратися звідти за всяку ціну", - резюмують в "АТЕШ".

Нагадаємо

На Запорізькому відрізку фронту в лавах російських окупаційних військ партизани зафіксували випадки "дружнього вогню" з катастрофічними наслідками. Через відсутність координації та актуальних карт російське командування відправляє штурмові групи атакувати позиції власних же підрозділів.

Вадим Хлюдзинський

