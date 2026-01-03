"АТЕШ": російські командири на Херсонщині відбирають виплати та кидають солдатів у "ями"

російські командири на Херсонському напрямку забирають виплати та кидають солдатів у "ями" за відмову йти на штурми. Про це повідомляє партизанський руж "АТЕШ", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти руху фіксують системну схему тиску з боку командирів: вони позбавляють солдатів виплат та статусу учасників бойових дій за статтею "Дезертирство", а також премій за відмову виходити на заздалегідь згубні штурми.

Бійців, які не згодні йти в атаки, примусово відправляють у "ями" - імпровізовані карцери просто неба. Там їх тримають без зв'язку, без права на сон та без доступу до медичної допомоги. Перед кожним черговим кидком солдатам заявляють: "Не хочеш - пиши рапорт і забудь про гроші" - йдеться у повіломленнію

Вказується, що у тих, хто не підкоряється, вилучають банківські картки, блокують виплати через фінчастину та переводять у статус "без завдань, що виконуються". Після цього більшість погоджується йти в атаку.

"На одній із точок перебування підрозділу такі карцери збільшили вдвічі. Ціна відмови - доба у бруді під охороною, а потім штурм без права вибору. Командування називає це "мотивацією". Всередині підрозділів не вірять ні обіцянкам, ні наказам. Люди мріють лише про одне - вижити і вибратися звідти за всяку ціну", - резюмують в "АТЕШ".

Нагадаємо

На Запорізькому відрізку фронту в лавах російських окупаційних військ партизани зафіксували випадки "дружнього вогню" з катастрофічними наслідками. Через відсутність координації та актуальних карт російське командування відправляє штурмові групи атакувати позиції власних же підрозділів.

