"АТЕШ": российские командиры на Херсонщине отбирают выплаты и бросают солдат в "ямы"

российские командиры на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на штурмы. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что агенты движения фиксируют системную схему давления со стороны командиров: они лишают солдат выплат и статуса участников боевых действий по статье "Дезертирство", а также премий за отказ выходить на заранее губительные штурмы.

Бойцов, не согласных идти в атаки, принудительно отправляют в "ямы" — импровизированные карцеры под открытым небом. Там их держат без связи, без права на сон и без доступа к медицинской помощи. Перед каждым очередным броском солдатам заявляют: "Не хочешь — пиши рапорт и забудь о деньгах" — говорится в сообщении.

Указывается, что у тех, кто не подчиняется, изымают банковские карты, блокируют выплаты через финчасть и переводят в статус "без выполняемых задач". После этого большинство соглашается идти в атаку.

"На одной из точек пребывания подразделения такие карцеры увеличили вдвое. Цена отказа — сутки в грязи под охраной, а затем штурм без права выбора. Командование называет это "мотивацией". Внутри подразделений не верят ни обещаниям, ни приказам. Люди мечтают только об одном — выжить и выбраться оттуда любой ценой", — резюмируют в "АТЕШ".

Напомним

На Запорожском участке фронта в рядах российских оккупационных войск партизаны зафиксировали случаи "дружественного огня" с катастрофическими последствиями. Из-за отсутствия координации и актуальных карт российское командование отправляет штурмовые группы атаковать позиции собственных же подразделений.

