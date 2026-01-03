"АТЕШ": российские командиры на Херсонщине отбирают выплаты и бросают солдат в "ямы"

$42.170.18
49.550.24
ukenru
2 января, 16:10 • 16575 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 30922 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 36518 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 54542 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 33447 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 66449 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 94403 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66276 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59747 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 201560 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
86%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай переоборудовал гражданское грузовое судно в носитель ударных БПЛА с катапультой2 января, 21:07 • 3560 просмотра
Последствия вражеского удара по Харькову 2 января: 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушенияPhoto2 января, 21:32 • 4358 просмотра
Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос2 января, 21:59 • 6276 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД01:34 • 8592 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico05:40 • 4426 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 32263 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 51444 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 67300 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 201556 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 120502 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 39317 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 49637 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 49343 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 120502 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 46676 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
Фильм
Хранитель

"АТЕШ": российские командиры на Херсонщине отбирают выплаты и бросают солдат в "ямы"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает, что российские командиры на Херсонском направлении лишают солдат выплат и бросают их в "ямы" за отказ идти на штурмы. Бойцов держат без связи, сна и медицинской помощи, а также блокируют их банковские карты.

"АТЕШ": российские командиры на Херсонщине отбирают выплаты и бросают солдат в "ямы"

российские командиры на Херсонском направлении забирают выплаты и бросают солдат в "ямы" за отказ идти на штурмы. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что агенты движения фиксируют системную схему давления со стороны командиров: они лишают солдат выплат и статуса участников боевых действий по статье "Дезертирство", а также премий за отказ выходить на заранее губительные штурмы.

Бойцов, не согласных идти в атаки, принудительно отправляют в "ямы" — импровизированные карцеры под открытым небом. Там их держат без связи, без права на сон и без доступа к медицинской помощи. Перед каждым очередным броском солдатам заявляют: "Не хочешь — пиши рапорт и забудь о деньгах"

— говорится в сообщении.

Указывается, что у тех, кто не подчиняется, изымают банковские карты, блокируют выплаты через финчасть и переводят в статус "без выполняемых задач". После этого большинство соглашается идти в атаку.

"На одной из точек пребывания подразделения такие карцеры увеличили вдвое. Цена отказа — сутки в грязи под охраной, а затем штурм без права выбора. Командование называет это "мотивацией". Внутри подразделений не верят ни обещаниям, ни приказам. Люди мечтают только об одном — выжить и выбраться оттуда любой ценой", — резюмируют в "АТЕШ".

Напомним

На Запорожском участке фронта в рядах российских оккупационных войск партизаны зафиксировали случаи "дружественного огня" с катастрофическими последствиями. Из-за отсутствия координации и актуальных карт российское командование отправляет штурмовые группы атаковать позиции собственных же подразделений.

В Крыму растет недовольство привилегиями для участников "сво" и их семей - АТЕШ17.12.25, 14:57 • 2893 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Херсонская область