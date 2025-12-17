В Крыму растет недовольство привилегиями для участников "сво" и их семей - АТЕШ

$42.180.06
12:13 • 2764 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 12346 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 11674 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 12362 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 14794 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18163 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16695 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27041 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45766 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37943 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Популярные новости
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 23410 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13137 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 22167 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 7668 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 4416 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 12346 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 22648 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 39299 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 53669 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 55126 просмотра
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 2262 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13467 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53351 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70609 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70047 просмотра
В Крыму растет недовольство привилегиями для участников "сво" и их семей - АТЕШ

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Во временно оккупированном Крыму растет недовольство из-за льгот для участников "сво" и их семей. Местные жители фиксируют массовое раздражение из-за особых привилегий на фоне ухудшения социальных услуг.

В Крыму растет недовольство привилегиями для участников "сво" и их семей - АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму на фоне экономического кризиса и ухудшения социальных услуг растет напряжение из-за системы льгот для участников сво и их семей. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

По словам наших агентов, на фоне экономических трудностей и ухудшения социальной инфраструктуры среди местных жителей Крыма фиксируется массовое раздражение из-за особых льгот, которые получили "свошники" и их близкие

- говорится в сообщении.

Как отмечает источник: "Дети этих людей без проблем поступают в университеты, хотя их знания оставляют желать лучшего… Квартиры и земельные участки выдаются вне очереди, а "корочки" требуют уважения везде, где только можно".

Особое возмущение вызывает массовый отток врачей, преподавателей, инженеров, которые из-за финансовых трудностей или ощущения безысходности подписывают контракты с Минобороны ради денег. Как говорит агент: "Из-за этого критически страдают медицина и образование, а обычные люди остаются без нормального обслуживания".

оккупанты на Покровском направлении массово калечат себя, чтобы избежать "мясных штурмов" – АТЕШ16.12.25, 19:57 • 4524 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Недвижимость
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Крым