Во временно оккупированном Крыму на фоне экономического кризиса и ухудшения социальных услуг растет напряжение из-за системы льгот для участников сво и их семей. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

По словам наших агентов, на фоне экономических трудностей и ухудшения социальной инфраструктуры среди местных жителей Крыма фиксируется массовое раздражение из-за особых льгот, которые получили "свошники" и их близкие - говорится в сообщении.

Как отмечает источник: "Дети этих людей без проблем поступают в университеты, хотя их знания оставляют желать лучшего… Квартиры и земельные участки выдаются вне очереди, а "корочки" требуют уважения везде, где только можно".

Особое возмущение вызывает массовый отток врачей, преподавателей, инженеров, которые из-за финансовых трудностей или ощущения безысходности подписывают контракты с Минобороны ради денег. Как говорит агент: "Из-за этого критически страдают медицина и образование, а обычные люди остаются без нормального обслуживания".

оккупанты на Покровском направлении массово калечат себя, чтобы избежать "мясных штурмов" – АТЕШ