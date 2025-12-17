В Крыму растет недовольство привилегиями для участников "сво" и их семей - АТЕШ
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму растет недовольство из-за льгот для участников "сво" и их семей. Местные жители фиксируют массовое раздражение из-за особых привилегий на фоне ухудшения социальных услуг.
Во временно оккупированном Крыму на фоне экономического кризиса и ухудшения социальных услуг растет напряжение из-за системы льгот для участников сво и их семей. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
По словам наших агентов, на фоне экономических трудностей и ухудшения социальной инфраструктуры среди местных жителей Крыма фиксируется массовое раздражение из-за особых льгот, которые получили "свошники" и их близкие
Как отмечает источник: "Дети этих людей без проблем поступают в университеты, хотя их знания оставляют желать лучшего… Квартиры и земельные участки выдаются вне очереди, а "корочки" требуют уважения везде, где только можно".
Особое возмущение вызывает массовый отток врачей, преподавателей, инженеров, которые из-за финансовых трудностей или ощущения безысходности подписывают контракты с Минобороны ради денег. Как говорит агент: "Из-за этого критически страдают медицина и образование, а обычные люди остаются без нормального обслуживания".
