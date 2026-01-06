Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали из страны - Мерц

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН со ссылкой на ntv.

Подробности

Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране.

"Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", - сказал он.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новое соглашение – это "общий успех" Европы, Украины и США, а также добавил - Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО через год после прекращения огня