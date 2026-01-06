$42.420.13
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали из страны - Мерц

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране. Это предотвратит их выезд в Германию, Польшу или Францию.

Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали из страны - Мерц

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНН со ссылкой на ntv.

Подробности

Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране.

"Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", - сказал он.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новое соглашение – это "общий успех" Европы, Украины и США, а также добавил - Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО через год после прекращения огня

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Фридрих Мерц
Франция
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Польша