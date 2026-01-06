Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц

$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 5192 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 15101 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 67262 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 108015 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 55934 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 74103 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 58720 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 80780 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 152824 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 61144 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°6 січня, 11:20 • 82318 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 32188 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 16018 перегляди
Санкції Заходу заморозили облігації Telegram на 500 млн доларів у росії - FT6 січня, 13:10 • 5998 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 6 січня, 13:29 • 169441 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 32340 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 69998 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 152824 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 97835 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 156526 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 16120 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 37390 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 81134 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 73656 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 68586 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
С-300
Фільм

Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні. Це запобіжить їх виїзду до Німеччини, Польщі чи Франції.

Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН з посиланням на ntv.

Деталі

Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні.

"Україна повинна гарантувати це, щоб молоді люди не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію", - сказав він.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нова угода – це "спільний успіх" Європи, України та США, а таокж додав - Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО за рік після припинення вогню

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Фрідріх Мерц
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Польща