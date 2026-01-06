Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН з посиланням на ntv.

Деталі

Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні.

"Україна повинна гарантувати це, щоб молоді люди не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію", - сказав він.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нова угода – це "спільний успіх" Європи, України та США, а таокж додав - Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО за рік після припинення вогню