Україна має забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали з країни - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні. Це запобіжить їх виїзду до Німеччини, Польщі чи Франції.
Про це на пресконференції за підсумками зустрічі "коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє УНН з посиланням на ntv.
Деталі
Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні.
"Україна повинна гарантувати це, щоб молоді люди не виїжджали в Німеччину, Польщу чи Францію", - сказав він.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нова угода – це "спільний успіх" Європи, України та США, а таокж додав - Німеччина може мати присутність у сусідній з Україною країні НАТО за рік після припинення вогню