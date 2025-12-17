У Криму зростає невдоволення привілеями для учасників "сво" та їхніх сімей - АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму на тлі економічної кризи та погіршення соціальних послуг зростає напруження через систему пільг для учасників сво та їхніх родин. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

За словами наших агентів, на тлі економічних труднощів і погіршення соціальної інфраструктури серед місцевих жителів Криму фіксується масове роздратування через особливі пільги, які отримали "свошники" та їхні близькі - йдеться у повідомленні.

Як зазначає джерело: "Діти цих людей без проблем вступають до університетів, хоча їхні знання залишають бажати кращого… Квартири та земельні ділянки видаються поза чергою, а "корочки" вимагають поваги всюди, де тільки можна".

Особливе обурення викликає масовий відтік лікарів, викладачів, інженерів, які через фінансові труднощі або відчуття безвиході підписують контракти з Міноборони заради грошей. Як каже агент: "Через це критично страждають медицина й освіта, а звичайні люди залишаються без нормального обслуговування".

