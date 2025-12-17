У Криму зростає невдоволення привілеями для учасників "сво" та їхніх сімей - АТЕШ

$42.180.06
12:13 • 1062 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 7984 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 9374 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 10453 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 13262 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 17453 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16181 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26812 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45449 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37485 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Популярнi новини
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 18304 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 22142 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 11549 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 19856 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 5556 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 7948 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 20058 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 38014 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 52267 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 53872 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 1160 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 11702 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 52846 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70107 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69554 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

У Криму зростає невдоволення привілеями для учасників "сво" та їхніх сімей - АТЕШ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення через пільги для учасників "сво" та їхніх сімей. Місцеві жителі фіксують масове роздратування через особливі привілеї на тлі погіршення соціальних послуг.

У Криму зростає невдоволення привілеями для учасників "сво" та їхніх сімей - АТЕШ

У тимчасово окупованому Криму на тлі економічної кризи та погіршення соціальних послуг зростає напруження через систему пільг для учасників сво та їхніх родин. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

За словами наших агентів, на тлі економічних труднощів і погіршення соціальної інфраструктури серед місцевих жителів Криму фіксується масове роздратування через особливі пільги, які отримали "свошники" та їхні близькі

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає джерело: "Діти цих людей без проблем вступають до університетів, хоча їхні знання залишають бажати кращого… Квартири та земельні ділянки видаються поза чергою, а "корочки" вимагають поваги всюди, де тільки можна".

Особливе обурення викликає масовий відтік лікарів, викладачів, інженерів, які через фінансові труднощі або відчуття безвиході підписують контракти з Міноборони заради грошей. Як каже агент: "Через це критично страждають медицина й освіта, а звичайні люди залишаються без нормального обслуговування".

окупанти на Покровському напрямку масово калічать себе, щоб уникнути "м'ясних штурмів" – АТЕШ16.12.25, 19:57 • 4492 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Нерухомість
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Крим