В окупованій Запорізькій області росіяни готують системні репресії проти цивільних - АТЕШ
Київ • УНН
Партизанський рух АТЕШ повідомляє про зміну вектора роботи каральних органів рф у Василівці та Кам'янському. Окупанти проводять обшуки, вилучають техніку та затримують цивільних за наявність українських додатків на телефонах.
Партизанський рух АТЕШ повідомив про зміну вектора роботи каральних органів рф у районі населених пунктів Василівка та Кам’янське. Командування 1152-го мотострілецького полку зс рф віддало розпорядження на проведення жорстких "профілактичних заходів" серед місцевого населення під приводом "превентивної ліквідації загроз". Про це пише УНН.
Деталі
Військовим насаджують думку, що в прифронтових селищах не залишилося лояльних жителів. Будь-яка перевірка цивільних починається з обшуку. У Кам’янському зафіксовані рейди по приватних будинках, під час яких окупанти вилучають техніку та мобільні телефони. Підставою для затримання та "бесід" у комендатурі стає наявність будь-яких українських додатків на смартфонах.
Часто затримання закінчуються відкритим пограбуванням майна, яке у звітах загарбників фіксується як "вилучення засобів забезпечення диверсійної діяльності".
Агенти АТЕШ серед російських військовослужбовців збирають дані про офіцерів, які складають списки "неблагонадійних" громадян, а також про рядових виконавців викрадень. Кожен факт насилля та грабежу документується для подальшої передачі правоохоронним органам України.
