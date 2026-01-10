В окупованій Запорізькій області росіяни готують системні репресії проти цивільних - АТЕШ

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 січня, 20:32 • 10615 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 21288 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 25614 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 25911 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 22073 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20123 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14650 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13509 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9818 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13399 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.8м/с
81%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера9 січня, 20:57 • 6498 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві9 січня, 20:58 • 10261 перегляди
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію мируVideo9 січня, 21:32 • 5060 перегляди
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка9 січня, 21:47 • 4748 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні9 січня, 23:09 • 2930 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 17124 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 63079 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 90941 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 64212 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 86234 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 60388 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 63084 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 84366 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 102709 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 143242 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм

В окупованій Запорізькій області росіяни готують системні репресії проти цивільних - АТЕШ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Партизанський рух АТЕШ повідомляє про зміну вектора роботи каральних органів рф у Василівці та Кам'янському. Окупанти проводять обшуки, вилучають техніку та затримують цивільних за наявність українських додатків на телефонах.

В окупованій Запорізькій області росіяни готують системні репресії проти цивільних - АТЕШ

Партизанський рух АТЕШ повідомив про зміну вектора роботи каральних органів рф у районі населених пунктів Василівка та Кам’янське. Командування 1152-го мотострілецького полку зс рф віддало розпорядження на проведення жорстких "профілактичних заходів" серед місцевого населення під приводом "превентивної ліквідації загроз". Про це пише УНН.

Деталі

Військовим насаджують думку, що в прифронтових селищах не залишилося лояльних жителів. Будь-яка перевірка цивільних починається з обшуку. У Кам’янському зафіксовані рейди по приватних будинках, під час яких окупанти вилучають техніку та мобільні телефони. Підставою для затримання та "бесід" у комендатурі стає наявність будь-яких українських додатків на смартфонах.

Окупанти намагаються накопичити ресурси у Серебрянському лісі - ДШВ07.01.26, 09:30 • 3988 переглядiв

Часто затримання закінчуються відкритим пограбуванням майна, яке у звітах загарбників фіксується як "вилучення засобів забезпечення диверсійної діяльності".

Агенти АТЕШ серед російських військовослужбовців збирають дані про офіцерів, які складають списки "неблагонадійних" громадян, а також про рядових виконавців викрадень. Кожен факт насилля та грабежу документується для подальшої передачі правоохоронним органам України. 

Рух АТЕШ зафіксував масштабні репресії проти релігійних громад в окупованому Криму05.01.26, 07:21 • 5115 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Село
російська пропаганда
Техніка
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Кам'янка-Дніпровська
Україна