В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович

Убитый сегодня во Львове народный депутат Андрей Парубий в 2014 году попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО. В первые месяцы полномасштабного вторжения ему оказывали усиленную безопасность. Об этом заявил коллега погибшего по фракции "Европейская солидарность" Николай Величкович Новостям.LIVE, передает УНН.

Впервые в 2014 году Андрей попал в первый список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО, и перед тем, за то, что он делал на "Майдане"…Спецслужбы об этом знают. В 2022 году, когда Стефанчук объявлял о том, что трое депутатов попали в "расстрельный список" россиян, среди них был Андрей Парубий. В апреле, мае он был среди тех, кому помогали с безопасностью