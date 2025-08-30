В 2014 году Парубий попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО - нардеп Величкович
Народный депутат Андрей Парубий, убитый во Львове, ранее попадал в списки на ликвидацию. Коллега по фракции рассказал о покушениях и усиленной охране.
Убитый сегодня во Львове народный депутат Андрей Парубий в 2014 году попал в список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО. В первые месяцы полномасштабного вторжения ему оказывали усиленную безопасность. Об этом заявил коллега погибшего по фракции "Европейская солидарность" Николай Величкович Новостям.LIVE, передает УНН.
Впервые в 2014 году Андрей попал в первый список на ликвидацию за свою деятельность секретаря СНБО, и перед тем, за то, что он делал на "Майдане"…Спецслужбы об этом знают. В 2022 году, когда Стефанчук объявлял о том, что трое депутатов попали в "расстрельный список" россиян, среди них был Андрей Парубий. В апреле, мае он был среди тех, кому помогали с безопасностью
На вопрос, угрожали ли нардепу, Величкович ответил, что он об этом не говорил. Однако вспомнил о 2014 годе, когда в Парубия бросили боевую гранату.
Контекст
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Стрелка разыскивают, сообщали в полиции. Как стало известно УНН, введен план "Сирена".
В ОВА уточнили, что стрелка ищут на Львовщине.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.