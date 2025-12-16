$42.250.05
СБУ показала знайдений пістолет Макарова кілера, з якого вбили Андрія Парубія

Київ • УНН

 • 164 перегляди

СБУ знайшла пістолет Макарова з глушником, з якого вбили народного депутата Андрія Парубія. Зброя була у схованці, облаштованій кілером, і містить його ДНК.

СБУ показала знайдений пістолет Макарова кілера, з якого вбили Андрія Парубія

СБУ показала знайдений пістолет кілера, з якого вбили політика Андрія Парубія, пише УНН.

Про виявлення зброї раніше повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія

Деталі

"Слідчі Служби безпеки зібрали нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Як встановило розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія".

"За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера", - повідомили у СБУ.

Окрім цього, як повідомляється, "у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та "звітує" про це своєму кураторові з рф".

За попередніми даними, "знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України".

Доповнення

Як зазначили у СБУ, після вбивства Парубія кілер намагався втекти за кордон, але був затриманий СБУ та Нацполіцією у Хмельницькій області, звідки планував нелегально потрапити до сусідньої країни.

Тоді слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також під час розслідування встановлено, що фігурант виправдовував збройну агресію рф та заперечував воєнні злочини рашистів, зокрема у період тимчасової окупації Бучі. На підставі нових доказів фігуранту додатково повідомили про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Юлія Шрамко

