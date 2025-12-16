$42.250.05
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія

Київ • УНН

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про виявлення пістолета, з якого вбили Андрія Парубія, та нові докази, що свідчать про державну зраду підозрюваного. Його дії додатково кваліфіковано за співпрацю зі спецслужбами РФ та виправдовування агресії РФ.

Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство політика Андрія Парубія, пише УНН.

Знайдена зброя. Нові докази. Додаткова кваліфікація у справі про вбивство Андрія Парубія

- написав Кравченко у соцмережах, оприлюднивши відео.

З його слів, прокуратура, Служба безпеки України та Національна поліція продовжують розслідування у справі вбивства народного депутата України Андрія Парубія. І є "нові, принципово важливі результати".

"Перше. У ході слідчих дій та спільних оперативних заходів виявлено й вилучено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. Саме цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому "схроні"", - повідомив Кравченко.

Зі слів Генпрокурора, друге - "отримано нові докази, які свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України".

"У зв’язку з цим дії підозрюваного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України:державна зрада та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України: виправдовування та глорифікація збройної агресії рф", - вказав Кравченко.

Як повідомив Генпрокурор, слідством встановлено, що "підозрюваний діяв на користь спецслужб російської федерації в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності". Також задокументовано факти "публічного виправдовування агресії рф, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році", зазначив Генпрокурор.

Раніше підозрюваному вже було інкриміновано злочини за ч. 1 ст. 263 та ст. 112 КК України. "Він тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства - збирав інформацію про маршрути та місця перебування народного депутата, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів з рф, і 30 серпня холоднокровно здійснив вісім пострілів, у Андрія Парубія, в результаті яких народний депутат загинув на місці", - вказав Генпрокурор.

Слідчі дії тривають. Ми зосереджені на повному встановленні всіх обставин злочинів, а також на виявленні можливих співучасників і джерел координації дій підозрюваного. Дякую за роботу прокурорам, слідчим і оперативним працівникам СБУ і Національної поліції. Працюємо далі.

- підсумував Кравченко.

Нагадаємо

Андрія Парубія вбито 30 серпня цього року у Львові 7 пострілами. За даними слідства підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин. Наразі він знаходиться під вартою без внесення застави.

Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Юлія Шрамко

