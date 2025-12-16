Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство політика Андрія Парубія, пише УНН.

Знайдена зброя. Нові докази. Додаткова кваліфікація у справі про вбивство Андрія Парубія - написав Кравченко у соцмережах, оприлюднивши відео.

З його слів, прокуратура, Служба безпеки України та Національна поліція продовжують розслідування у справі вбивства народного депутата України Андрія Парубія. І є "нові, принципово важливі результати".

"Перше. У ході слідчих дій та спільних оперативних заходів виявлено й вилучено пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. Саме цю зброю підозрюваний намагався приховати у спеціально облаштованому "схроні"", - повідомив Кравченко.

Зі слів Генпрокурора, друге - "отримано нові докази, які свідчать про вчинення підозрюваним не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України".

"У зв’язку з цим дії підозрюваного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України:державна зрада та ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 КК України: виправдовування та глорифікація збройної агресії рф", - вказав Кравченко.

Як повідомив Генпрокурор, слідством встановлено, що "підозрюваний діяв на користь спецслужб російської федерації в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних Сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності". Також задокументовано факти "публічного виправдовування агресії рф, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни, розпочатої у 2014 році", зазначив Генпрокурор.

Раніше підозрюваному вже було інкриміновано злочини за ч. 1 ст. 263 та ст. 112 КК України. "Він тривалий час цілеспрямовано готувався до вбивства - збирав інформацію про маршрути та місця перебування народного депутата, отримав вогнепальну зброю від своїх кураторів з рф, і 30 серпня холоднокровно здійснив вісім пострілів, у Андрія Парубія, в результаті яких народний депутат загинув на місці", - вказав Генпрокурор.

Слідчі дії тривають. Ми зосереджені на повному встановленні всіх обставин злочинів, а також на виявленні можливих співучасників і джерел координації дій підозрюваного. Дякую за роботу прокурорам, слідчим і оперативним працівникам СБУ і Національної поліції. Працюємо далі. - підсумував Кравченко.

Нагадаємо

Андрія Парубія вбито 30 серпня цього року у Львові 7 пострілами. За даними слідства підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин. Наразі він знаходиться під вартою без внесення застави.

Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.