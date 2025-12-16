Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея Парубия

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве политика Андрея Парубия, пишет УНН.

Найдено оружие. Новые доказательства. Дополнительная квалификация по делу об убийстве Андрея Парубия - написал Кравченко в соцсетях, обнародовав видео.

По его словам, прокуратура, Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают расследование по делу убийства народного депутата Украины Андрея Парубия. И есть "новые, принципиально важные результаты".

"Первое. В ходе следственных действий и совместных оперативных мероприятий обнаружен и изъят пистолет, из которого был убит Андрей Парубий. Именно это оружие подозреваемый пытался скрыть в специально оборудованном "схроне"", - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, второе - "получены новые доказательства, свидетельствующие о совершении подозреваемым не только умышленного убийства, но и ряда тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины".

"В связи с этим действия подозреваемого дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины: государственная измена и ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины: оправдание и глорификация вооруженной агрессии рф", - указал Кравченко.

Как сообщил Генпрокурор, следствием установлено, что "подозреваемый действовал в интересах спецслужб российской федерации в условиях военного положения: передавал врагу информацию о размещении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины; предоставлял разведывательные материалы для координации диверсионной деятельности". Также задокументированы факты "публичного оправдания агрессии рф, глорификации действий государства-агрессора и отрицания факта войны, начатой в 2014 году", отметил Генпрокурор.

Ранее подозреваемому уже были инкриминированы преступления по ч. 1 ст. 263 и ст. 112 УК Украины. "Он длительное время целенаправленно готовился к убийству - собирал информацию о маршрутах и местах пребывания народного депутата, получил огнестрельное оружие от своих кураторов из рф, и 30 августа хладнокровно произвел восемь выстрелов, в Андрея Парубия, в результате которых народный депутат погиб на месте", - указал Генпрокурор.

Следственные действия продолжаются. Мы сосредоточены на полном установлении всех обстоятельств преступлений, а также на выявлении возможных соучастников и источников координации действий подозреваемого. Благодарю за работу прокуроров, следователей и оперативных работников СБУ и Национальной полиции. Работаем дальше. - подытожил Кравченко.

Напомним

Андрей Парубий был убит 30 августа этого года во Львове 7 выстрелами. По данным следствия подозреваемым в этом преступлении является 52-летний львовянин. Сейчас он находится под стражей без внесения залога.

Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления: умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата, российский след, личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.