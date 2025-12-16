СБУ показала найденный пистолет Макарова киллера, из которого убили Андрея Парубия

СБУ показала найденный пистолет киллера, из которого убили политика Андрея Парубия, пишет УНН.

Об обнаружении оружия ранее сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея Парубия

Детали

"Следователи Службы безопасности собрали новые неопровержимые доказательства на подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Как установило расследование, именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужбистов на ликвидацию нардепа. Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали во время расследования резонансного преступления", - говорится в сообщении.

Как указано, "это огнестрельное оружие с глушителем находились в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия".

"По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета был произведен смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии обнаружены следы ДНК киллера", - сообщили в СБУ.

Кроме этого, как сообщается, "в ходе следственно-оперативных действий получена видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из рф".

По предварительным данным, "найденное оружие в дальнейшем планировали использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины".

Дополнение

Как отметили в СБУ, после убийства Парубия киллер пытался сбежать за границу, но был задержан СБУ и Нацполицией в Хмельницкой области, откуда планировал нелегально попасть в соседнюю страну.

Тогда следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью); ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также во время расследования установлено, что фигурант оправдывал вооруженную агрессию рф и отрицал военные преступления рашистов, в частности в период временной оккупации Бучи. На основании новых доказательств фигуранту дополнительно сообщили о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Расследование проводили сотрудники СБУ во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.