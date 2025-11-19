$42.070.02
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн
18 листопада, 19:06 • 27026 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18 листопада, 18:35 • 27446 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
18 листопада, 16:46 • 28816 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 36867 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 48692 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 25129 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 25833 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26853 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 26434 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
Прем'єр-міністр Китаю зустрівся з путіним у москві

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Прем'єр Держради Китаю Лі Цян заявив, що позиція Пекіна щодо зміцнення взаємовигідної співпраці з Москвою залишається стабільною. Він передав вітання від Сі Цзіньпіна та наголосив на готовності поглиблювати співробітництво у різних сферах.

Прем'єр-міністр Китаю зустрівся з путіним у москві

Позиція Пекіна щодо зміцнення взаємовигідної співпраці з москвою залишається "стабільною та незмінною". Про це заявив прем’єр Держради Китаю Лі Цян під час зустрічі з очыльником кремля володимиром путіним у кремлі 18 листопада, передає УНН з посиланням на інформагенцію Xinhua.

Деталі

Зазначається, що Лі Цян передав путіну привітання від голови КНР Сі Цзіньпіна та відзначив, що під стратегічним керівництвом лідерів обох держав китайсько-російське партнерство "нової ери" підтримує високий рівень співпраці. Він нагадав, що Сі та путін уже двічі зустрічалися цього року, окресливши подальші напрями розвитку двосторонніх відносин.

За словами прем’єра, на фоні "нестабільної міжнародної ситуації" Китай готовий разом із росією поглиблювати співробітництво у різних сферах, узгоджувати стратегії розвитку, зміцнювати стабільність двосторонніх зв’язків та реалізовувати нові спільні проєкти. Він також підкреслив значення спрощення візового режиму та програм культурного обміну для зближення народів обох країн.

Лі Цян також наголосив, що Китай готовий разом із росією втілювати рішення саміту ШОС у Тяньцзіні, посилювати згуртованість всередині організації та підтримувати "мирний розвиток у регіоні та світі".

У відповідь путін передав вітання Сі Цзіньпіну та привітав Китай із проведенням четвертого пленуму ЦК КПК. Він підкреслив, що розраховує на подальше поглиблення стратегічного партнерства, розширення співпраці в галузях торгівлі, енергетики, агросектора та інфраструктури, а також на зміцнення взаємодії в рамках ШОС і БРІКС.

Нагадаємо

Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив зобов'язання Пекіна розвивати зв'язки з росією, незважаючи на "турбулентні" зовнішні умови. Він зустрівся з прем'єр-міністром росії михайлом мішустіним у Пекіні, обговоривши співпрацю в енергетиці, сільському господарстві та інших галузях.

