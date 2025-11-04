Сі Цзіньпін прагне збільшити інвестиції та розширити економічні зв'язки з росією - Reuters
Київ • УНН
Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив зобов'язання Пекіна розвивати зв'язки з росією, незважаючи на "турбулентні" зовнішні умови. Він зустрівся з прем'єр-міністром росії михайлом мішустіним у Пекіні, обговоривши співпрацю в енергетиці, сільському господарстві та інших галузях.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін прагне розширити взаємні інвестиції з росією. Зокрема він підтвердив зобов'язання Пекіна розвивати зв'язки, незважаючи на "турбулентні" зовнішні умови, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Сі зустрівся з прем'єр-міністром росії михайлом мішустіним у Пекіні у Великому залі народних зібрань, через день після того, як прем'єр Китаю Лі Цян провів зустріч з мішустіним у Ханчжоу, де Лі заявив, що Китай хоче зміцнити співпрацю з росією та захищати спільні інтереси безпеки.
кремль наголосив на важливості візиту мішустіна в той час, коли росія перебуває під серйозними західними санкціями через війну в Україні та прагне зупинити нещодавнє уповільнення торгівлі з Китаєм.
Китайсько-російські відносини зберегли курс на вищий рівень та якісніший розвиток, постійно просуваючись, незважаючи на турбулентне зовнішнє середовище
Захист, зміцнення та розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором для обох сторін
Він виділив такі галузі, як енергетика, сільське господарство, аерокосмічна галузь, цифрова економіка та зелений розвиток, де дві країни могли б розвивати співпрацю та сприяти новим двигунам зростання.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп охарактеризував очільників кремля та Китаю як "жорстких і розумних лідерів", з якими необхідно поводитися максимально серйозно. Він зазначив, що переговори з ними є "нелегкими", вважаючи їх серйозними супротивниками.