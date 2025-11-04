Сі Цзіньпін прагне збільшити інвестиції та розширити економічні зв'язки з росією - Reuters

ukenru
07:40 • 8472 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
07:25 • 21877 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
06:34 • 15936 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 66672 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 42460 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 41600 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 34152 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 47038 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 18577 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15666 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС4 листопада, 02:25 • 16621 перегляди
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)Video4 листопада, 03:27 • 15712 перегляди
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії 04:42 • 7084 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 17318 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 13764 перегляди
Публікації
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
07:25 • 21898 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти06:30 • 17328 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 66692 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 47049 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк3 листопада, 12:30 • 42380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Ілон Маск
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Кім Чен Ин
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto06:59 • 13770 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 23061 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 27498 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 37170 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 37980 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Опалення

Сі Цзіньпін прагне збільшити інвестиції та розширити економічні зв'язки з росією - Reuters

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив зобов'язання Пекіна розвивати зв'язки з росією, незважаючи на "турбулентні" зовнішні умови. Він зустрівся з прем'єр-міністром росії михайлом мішустіним у Пекіні, обговоривши співпрацю в енергетиці, сільському господарстві та інших галузях.

Сі Цзіньпін прагне збільшити інвестиції та розширити економічні зв'язки з росією - Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прагне розширити взаємні інвестиції з росією. Зокрема він підтвердив зобов'язання Пекіна розвивати зв'язки, незважаючи на "турбулентні" зовнішні умови, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сі зустрівся з прем'єр-міністром росії михайлом мішустіним у Пекіні у Великому залі народних зібрань, через день після того, як прем'єр Китаю Лі Цян провів зустріч з мішустіним у Ханчжоу, де Лі заявив, що Китай хоче зміцнити співпрацю з росією та захищати спільні інтереси безпеки.

кремль наголосив на важливості візиту мішустіна в той час, коли росія перебуває під серйозними західними санкціями через війну в Україні та прагне зупинити нещодавнє уповільнення торгівлі з Китаєм.

Китайсько-російські відносини зберегли курс на вищий рівень та якісніший розвиток, постійно просуваючись, незважаючи на турбулентне зовнішнє середовище

- сказав Сі мішустіну, повідомляє державний мовник CCTV.

Захист, зміцнення та розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором для обох сторін

- сказав Сі.

Він виділив такі галузі, як енергетика, сільське господарство, аерокосмічна галузь, цифрова економіка та зелений розвиток, де дві країни могли б розвивати співпрацю та сприяти новим двигунам зростання.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп охарактеризував очільників кремля та Китаю як "жорстких і розумних лідерів", з якими необхідно поводитися максимально серйозно. Він зазначив, що переговори з ними є "нелегкими", вважаючи їх серйозними супротивниками.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Лі Цян
Reuters
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Україна