Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Си Цзиньпин стремится увеличить инвестиции и расширить экономические связи с россией - Reuters

Киев • УНН

Лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил обязательство Пекина развивать связи с россией, несмотря на "турбулентные" внешние условия. Он встретился с премьер-министром россии михаилом мишустиным в Пекине, обсудив сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

Си Цзиньпин стремится увеличить инвестиции и расширить экономические связи с россией - Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин стремится расширить взаимные инвестиции с россией. В частности, он подтвердил обязательство Пекина развивать связи, несмотря на "турбулентные" внешние условия, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Си встретился с премьер-министром россии михаилом мишустиным в Пекине в Большом зале народных собраний, через день после того, как премьер Китая Ли Цян провел встречу с мишустиным в Ханчжоу, где Ли заявил, что Китай хочет укрепить сотрудничество с россией и защищать общие интересы безопасности.

кремль подчеркнул важность визита мишустина в то время, когда россия находится под серьезными западными санкциями из-за войны в Украине и стремится остановить недавнее замедление торговли с Китаем.

Китайско-российские отношения сохранили курс на более высокий уровень и более качественное развитие, постоянно продвигаясь, несмотря на турбулентную внешнюю среду

- сказал Си мишустину, сообщает государственный вещатель CCTV.

Защита, укрепление и развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором для обеих сторон

- сказал Си.

Он выделил такие области, как энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая отрасль, цифровая экономика и зеленое развитие, где две страны могли бы развивать сотрудничество и способствовать новым двигателям роста.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал руководителей кремля и Китая как "жестких и умных лидеров", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно. Он отметил, что переговоры с ними являются "нелегкими", считая их серьезными противниками.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Ли Цян
Reuters
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Украина