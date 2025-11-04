Си Цзиньпин стремится увеличить инвестиции и расширить экономические связи с россией - Reuters
Киев • УНН
Лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил обязательство Пекина развивать связи с россией, несмотря на "турбулентные" внешние условия. Он встретился с премьер-министром россии михаилом мишустиным в Пекине, обсудив сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.
Лидер Китая Си Цзиньпин стремится расширить взаимные инвестиции с россией. В частности, он подтвердил обязательство Пекина развивать связи, несмотря на "турбулентные" внешние условия, сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Си встретился с премьер-министром россии михаилом мишустиным в Пекине в Большом зале народных собраний, через день после того, как премьер Китая Ли Цян провел встречу с мишустиным в Ханчжоу, где Ли заявил, что Китай хочет укрепить сотрудничество с россией и защищать общие интересы безопасности.
кремль подчеркнул важность визита мишустина в то время, когда россия находится под серьезными западными санкциями из-за войны в Украине и стремится остановить недавнее замедление торговли с Китаем.
Китайско-российские отношения сохранили курс на более высокий уровень и более качественное развитие, постоянно продвигаясь, несмотря на турбулентную внешнюю среду
Защита, укрепление и развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором для обеих сторон
Он выделил такие области, как энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая отрасль, цифровая экономика и зеленое развитие, где две страны могли бы развивать сотрудничество и способствовать новым двигателям роста.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал руководителей кремля и Китая как "жестких и умных лидеров", с которыми необходимо обращаться максимально серьезно. Он отметил, что переговоры с ними являются "нелегкими", считая их серьезными противниками.