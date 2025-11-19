Премьер-министр Китая встретился с путиным в москве

$42.070.02
48.790.20
ukenru
22:19 • 11722 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Patriot на сумму $105 млнPhoto
18 ноября, 19:06 • 25656 просмотра
Испания гарантировала Украине миллиард евро ежегодно и новые пакеты ПВО и экономической помощи – ЗеленскийVideo
18 ноября, 18:35 • 26947 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
18 ноября, 16:46 • 28361 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
18 ноября, 14:29 • 36480 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 48346 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
18 ноября, 14:05 • 25034 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 25796 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 26820 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 26410 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0.6м/с
80%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В "днр" оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ударов по ТЭС18 ноября, 17:14 • 5340 просмотра
Трамп принимает наследного принца Саудовской Аравии: что знаменует визит и чего ожидают стороны18 ноября, 18:05 • 4264 просмотра
Испания передаст Украине 40 зенитных ракет для систем ПВО - Зеленский18 ноября, 18:15 • 3236 просмотра
Китайские астронавты оказались в ловушке на орбите после использования их корабля для спасения18 ноября, 18:55 • 8654 просмотра
Трамп удивлен продолжительностью войны в Украине и имеет "еще одно дело с путиным"Video23:06 • 11117 просмотра
публикации
Сертификационный хаос: чтобы сохранить международные контракты, Госавиаслужба исправляет ошибки прошлого руководства18 ноября, 14:26 • 31140 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
18 ноября, 14:10 • 48346 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 94672 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 124194 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 114941 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Педро Санчес
Джефф Безос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Китай
Турция
Реклама
УНН Lite
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 13371 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 15393 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 34402 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 36768 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 35937 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ATACMS
ИРИС-Т
Ту-95

Премьер-министр Китая встретился с путиным в москве

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что позиция Пекина по укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Москвой остается стабильной. Он передал приветствие от Си Цзиньпина и подчеркнул готовность углублять сотрудничество в различных сферах.

Премьер-министр Китая встретился с путиным в москве

Позиция Пекина по укреплению взаимовыгодного сотрудничества с москвой остается "стабильной и неизменной". Об этом заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян во время встречи с главой кремля владимиром путиным в кремле 18 ноября, передает УНН со ссылкой на информагентство Xinhua.

Детали

Отмечается, что Ли Цян передал путину приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что под стратегическим руководством лидеров обоих государств китайско-российское партнерство "новой эры" поддерживает высокий уровень сотрудничества. Он напомнил, что Си и путин уже дважды встречались в этом году, обозначив дальнейшие направления развития двусторонних отношений.

По словам премьера, на фоне "нестабильной международной ситуации" Китай готов вместе с россией углублять сотрудничество в различных сферах, согласовывать стратегии развития, укреплять стабильность двусторонних связей и реализовывать новые совместные проекты. Он также подчеркнул значение упрощения визового режима и программ культурного обмена для сближения народов обеих стран.

Ли Цян также подчеркнул, что Китай готов вместе с россией воплощать решения саммита ШОС в Тяньцзине, усиливать сплоченность внутри организации и поддерживать "мирное развитие в регионе и мире".

В ответ путин передал приветствие Си Цзиньпину и поздравил Китай с проведением четвертого пленума ЦК КПК. Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее углубление стратегического партнерства, расширение сотрудничества в областях торговли, энергетики, агросектора и инфраструктуры, а также на укрепление взаимодействия в рамках ШОС и БРИКС.

Напомним

Лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил обязательства Пекина развивать связи с россией, несмотря на "турбулентные" внешние условия. Он встретился с премьер-министром россии михаилом мишустиным в Пекине, обсудив сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

Британским военным запретили разговаривать в китайских автомобилях: их могут прослушивать19.11.25, 01:13 • 1002 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Владимир Путин
БРИКС
Ли Цян
Си Цзиньпин
Китай