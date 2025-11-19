Премьер-министр Китая встретился с путиным в москве
Киев • УНН
Премьер Госсовета Китая Ли Цян заявил, что позиция Пекина по укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Москвой остается стабильной. Он передал приветствие от Си Цзиньпина и подчеркнул готовность углублять сотрудничество в различных сферах.
Позиция Пекина по укреплению взаимовыгодного сотрудничества с москвой остается "стабильной и неизменной". Об этом заявил премьер Госсовета Китая Ли Цян во время встречи с главой кремля владимиром путиным в кремле 18 ноября, передает УНН со ссылкой на информагентство Xinhua.
Детали
Отмечается, что Ли Цян передал путину приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что под стратегическим руководством лидеров обоих государств китайско-российское партнерство "новой эры" поддерживает высокий уровень сотрудничества. Он напомнил, что Си и путин уже дважды встречались в этом году, обозначив дальнейшие направления развития двусторонних отношений.
По словам премьера, на фоне "нестабильной международной ситуации" Китай готов вместе с россией углублять сотрудничество в различных сферах, согласовывать стратегии развития, укреплять стабильность двусторонних связей и реализовывать новые совместные проекты. Он также подчеркнул значение упрощения визового режима и программ культурного обмена для сближения народов обеих стран.
Ли Цян также подчеркнул, что Китай готов вместе с россией воплощать решения саммита ШОС в Тяньцзине, усиливать сплоченность внутри организации и поддерживать "мирное развитие в регионе и мире".
В ответ путин передал приветствие Си Цзиньпину и поздравил Китай с проведением четвертого пленума ЦК КПК. Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее углубление стратегического партнерства, расширение сотрудничества в областях торговли, энергетики, агросектора и инфраструктуры, а также на укрепление взаимодействия в рамках ШОС и БРИКС.
Напомним
Лидер Китая Си Цзиньпин подтвердил обязательства Пекина развивать связи с россией, несмотря на "турбулентные" внешние условия. Он встретился с премьер-министром россии михаилом мишустиным в Пекине, обсудив сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.
