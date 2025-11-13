$42.040.02
Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20, Китай представлятиме прем’єр Лі Цян - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2250 перегляди

Президент Китаю Сі Цзіньпін не братиме участі в саміті G20, що відбудеться в листопаді в Йоганнесбурзі, його представлятиме прем’єр Лі Цян. Це рішення означає, що захід пройде без лідерів США, Китаю та рф.

Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20, Китай представлятиме прем’єр Лі Цян - Bloomberg

Президент Китаю Сі Цзіньпін не візьме участі в саміті "Групи двадцяти" (G20), який відбудеться цього місяця, - рішення, що стане ударом для Південної Африки, яка вже стикається з бойкотом з боку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило в четвер, що азійську державу на саміті лідерів, який розпочнеться 22 листопада в Йоганнесбурзі, представлятиме прем’єр Лі Цян. У заяві не пояснили, чому Сі, який відвідав захід торік, цього разу буде відсутній.

Як зазначає видання рішення Сі означає, що саміт, створений для обговорення глобальних економічних питань і який зазвичай відвідують глави держав, відбудеться без лідерів двох найбільших економік світу - США та Китаю - а також без рф.

Після пандемії Сі значно скоротив міжнародні поїздки, за винятком великих самітів, на яких він проводить численні двосторонні зустрічі - як, наприклад, минулого місяця в Південній Кореї, де він зустрічався з Трампом перед самітом APEC.

Натомість він проводить так звану "дипломатію на домашньому полі" — цього року приймав у Китаї путіна, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, прагнучи зміцнити зв’язки з країнами регіону на тлі загострення суперництва зі США. У 2023 році Сі відвідав Південну Африку для участі в саміті BRICS, а також торік приймав африканських лідерів у Пекіні.

Макрон розглядає запрошення Сі Цзіньпіна на саміт G7 наступного року - Bloomberg13.11.25, 09:50 • 2314 переглядiв

Скотт Кеннеді, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, заявив, що відсутність Сі на зустрічі G20 не означає, що Пекін зменшує її значення.

Я не бачу жодних ознак того, що Китай вважає глобальні інституції управління менш важливими. Вони залишаються ключовими каналами для передачі китайських меседжів світові

- зазначив він.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь на регулярному брифінгу в четвер підкреслив, що зустріч у Йоганнесбурзі має "велике історичне значення", адже це перший саміт G20 на африканському континенті, та висловив підтримку Південній Африці як головуючій стороні.

Лі, другий за рангом чиновник у китайській ієрархії, уже не раз представляв Сі на важливих міжнародних заходах — зокрема, на саміті G20 в Індії у 2023 році та на зустрічі лідерів BRICS у Бразилії в липні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники США не братимуть участь у саміті G20 в Південній Африці. Він назвав проведення саміту там "повною ганьбою" через вбивства африканерів та вилучення їхніх земель.

Дональд Трамп також заявив, що Південна Африка не заслуговує на місце в G20. Він вважає, що країна більше не повинна входити до групи.

Ольга Розгон

