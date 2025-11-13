Макрон розглядає запрошення Сі Цзіньпіна на саміт G7 наступного року - Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна на саміт "Групи семи" у Франції у 2026 році, і ця ідея обговорювалася з деякими союзниками, з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Це пов'язано з тим, що французький лідер розглядає можливість поїздки до Китаю в грудні, повідомили джерела. У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію представники Єлисейського палацу заявили, що Франція прагне взаємодії з великими країнами, що розвиваються, готовими допомогти у вирішенні глобальних дисбалансів.

"Запрошення Сі Цзіньпіна на саміт в Евіані наступного року стане сміливим кроком з боку Макрона, чий уряд у країні перебуває в скрутному становищі, і чия головна козирна карта, що залишилася, - грати роль великого державного діяча на світовій арені", пише видання. У зв'язку з тим, що G7 втрачає свою актуальність, а США цього місяця ігнорують "Групу двадцяти", Макрон, як зазначається, робить ставку на те, що зможе переглянути неформальну спільноту, у якій переважають європейці і не вистачає гравців, з якими Трамп хоче взаємодіяти і заради яких він готовий приїхати на зустріч.

Приймаюча сторона "Групи семи" зазвичай запрошує гостей на окремі частини зустрічі лідерів - у 2019 році Макрон здивував лідерів появою тодішнього міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, - але ці місця зазвичай зарезервовані для країн, таких як Австралія, які більше налаштовані на демократії G7.

В останні роки дискусії "Групи семи", як вказано, усе більше фокусуються на тому, як управляти зростаючим впливом Китаю, включаючи сесії, присвячені захисту ланцюжків поставок від збоїв з боку Китаю та протидії війні росії проти України, де країни G7 розглядають Пекін як ключ. Це означає, що, швидше за все, виникне напружена дискусія, якщо Макрону вдасться здійснити свій "дипломатичний переворот", пише видання.

Справді, незрозуміло, чи китайський лідер прийме таке запрошення, заявили деякі джерела, і чи будуть інші члени "Групи семи" відкриті для цього кроку.

Напруженість між Китаєм та країнами G7 цього року періодично загострювалася після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити високі мита для китайських експортерів, а Пекін відповів обмеженням постачання критично важливих компонентів не лише до США, а й до Європи. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль минулого місяця в останній момент скасував поїздку до Китаю, оскільки його колеги відмовлялися підтверджувати зустрічі.

"Французькі офіційні особи обережно порушували цю ідею з німецькими колегами, і Берлін загалом підтримує її", повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

У міру загострення геополітичного суперництва між Вашингтоном та Пекіном європейські країни виборюють свою значущість і намагаються створити важелі впливу для захисту своїх інтересів, зазначає видання. Сам формат "Групи семи", як пише видання, "є пережитком часів холодної війни, що виник задовго до появи таких суперників, як Китай або Індія, які кинули виклик економічному домінуванню США та їх союзників".

Хоча це не відображає розподілу світової економічної міці у 2026 році, це дає європейцям майданчик для впливу на події. У 2019 році Макрон повною мірою скористався цим майданчиком, і з огляду на те, що його другий та останній термін повноважень спливає у 2027 році, є перші ознаки того, що він, можливо, планує зробити це знову наступного року, зазначає видання.

Трамп назвав путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними лідерами", з якими не можна гратися