Макрон рассматривает приглашение Си Цзиньпина на саммит G7 в следующем году - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения главы Китая Си Цзиньпина на саммит "Группы семи" во Франции в 2026 году, и эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Это связано с тем, что французский лидер рассматривает возможность поездки в Китай в декабре, сообщили источники. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представители Елисейского дворца заявили, что Франция стремится к взаимодействию с крупными развивающимися странами, готовыми помочь в решении глобальных дисбалансов.

"Приглашение Си Цзиньпина на саммит в Эвиане в следующем году станет смелым шагом со стороны Макрона, чье правительство в стране находится в затруднительном положении, и чья главная козырная карта, оставшаяся, - играть роль великого государственного деятеля на мировой арене", пишет издание. В связи с тем, что G7 теряет свою актуальность, а США в этом месяце игнорируют "Группу двадцати", Макрон, как отмечается, делает ставку на то, что сможет пересмотреть неформальное сообщество, в котором преобладают европейцы и не хватает игроков, с которыми Трамп хочет взаимодействовать и ради которых он готов приехать на встречу.

Принимающая сторона "Группы семи" обычно приглашает гостей на отдельные части встречи лидеров - в 2019 году Макрон удивил лидеров появлением тогдашнего министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, - но эти места обычно зарезервированы для стран, таких как Австралия, которые больше настроены на демократии G7.

В последние годы дискуссии "Группы семи", как указано, все больше фокусируются на том, как управлять растущим влиянием Китая, включая сессии, посвященные защите цепочек поставок от сбоев со стороны Китая и противодействию войне России против Украины, где страны G7 рассматривают Пекин как ключ. Это означает, что, скорее всего, возникнет напряженная дискуссия, если Макрону удастся осуществить свой "дипломатический переворот", пишет издание.

Действительно, непонятно, примет ли китайский лидер такое приглашение, заявили некоторые источники, и будут ли другие члены "Группы семи" открыты для этого шага.

Напряженность между Китаем и странами G7 в этом году периодически обострялась после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины для китайских экспортеров, а Пекин ответил ограничением поставок критически важных компонентов не только в США, но и в Европу. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в прошлом месяце в последний момент отменил поездку в Китай, поскольку его коллеги отказывались подтверждать встречи.

"Французские официальные лица осторожно поднимали эту идею с немецкими коллегами, и Берлин в целом поддерживает ее", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По мере обострения геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином европейские страны борются за свою значимость и пытаются создать рычаги влияния для защиты своих интересов, отмечает издание. Сам формат "Группы семи", как пишет издание, "является пережитком времен холодной войны, возникшим задолго до появления таких соперников, как Китай или Индия, которые бросили вызов экономическому доминированию США и их союзников".

Хотя это не отражает распределения мировой экономической мощи в 2026 году, это дает европейцам площадку для влияния на события. В 2019 году Макрон в полной мере воспользовался этой площадкой, и учитывая, что его второй и последний срок полномочий истекает в 2027 году, есть первые признаки того, что он, возможно, планирует сделать это снова в следующем году, отмечает издание.

