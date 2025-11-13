Макрон рассматривает приглашение Си Цзиньпина на саммит G7 в следующем году - Bloomberg

$42.010.06
48.610.07
ukenru
07:35 • 4276 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 11287 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
03:46 • 15096 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 14597 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 13413 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 51782 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 77355 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71586 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72412 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 63687 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине создана первая группа инструкторов для подводного дистанционного разминированияPhoto13 ноября, 01:02 • 9402 просмотра
Война бьет по бизнесу: в россии системный кризис неплатежей - ЦПД13 ноября, 01:33 • 11733 просмотра
Палата представителей Конгресса прекратила самый долгий в истории США шатдаун13 ноября, 02:05 • 22062 просмотра
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 18322 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину03:24 • 23513 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 77877 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 96278 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 65147 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 74225 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 140911 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Радослав Сикорский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 39989 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 40611 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 31392 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 70293 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 70289 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Старлинк

Макрон рассматривает приглашение Си Цзиньпина на саммит G7 в следующем году - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения главы Китая Си Цзиньпина на саммит G7 в 2026 году, что может стать смелым дипломатическим шагом. Эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками, и Макрон может посетить Китай в декабре.

Макрон рассматривает приглашение Си Цзиньпина на саммит G7 в следующем году - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения главы Китая Си Цзиньпина на саммит "Группы семи" во Франции в 2026 году, и эта идея обсуждалась с некоторыми союзниками, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Это связано с тем, что французский лидер рассматривает возможность поездки в Китай в декабре, сообщили источники. В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представители Елисейского дворца заявили, что Франция стремится к взаимодействию с крупными развивающимися странами, готовыми помочь в решении глобальных дисбалансов.

"Приглашение Си Цзиньпина на саммит в Эвиане в следующем году станет смелым шагом со стороны Макрона, чье правительство в стране находится в затруднительном положении, и чья главная козырная карта, оставшаяся, - играть роль великого государственного деятеля на мировой арене", пишет издание. В связи с тем, что G7 теряет свою актуальность, а США в этом месяце игнорируют "Группу двадцати", Макрон, как отмечается, делает ставку на то, что сможет пересмотреть неформальное сообщество, в котором преобладают европейцы и не хватает игроков, с которыми Трамп хочет взаимодействовать и ради которых он готов приехать на встречу.

Принимающая сторона "Группы семи" обычно приглашает гостей на отдельные части встречи лидеров - в 2019 году Макрон удивил лидеров появлением тогдашнего министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, - но эти места обычно зарезервированы для стран, таких как Австралия, которые больше настроены на демократии G7.

В последние годы дискуссии "Группы семи", как указано, все больше фокусируются на том, как управлять растущим влиянием Китая, включая сессии, посвященные защите цепочек поставок от сбоев со стороны Китая и противодействию войне России против Украины, где страны G7 рассматривают Пекин как ключ. Это означает, что, скорее всего, возникнет напряженная дискуссия, если Макрону удастся осуществить свой "дипломатический переворот", пишет издание.

Действительно, непонятно, примет ли китайский лидер такое приглашение, заявили некоторые источники, и будут ли другие члены "Группы семи" открыты для этого шага.

Напряженность между Китаем и странами G7 в этом году периодически обострялась после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины для китайских экспортеров, а Пекин ответил ограничением поставок критически важных компонентов не только в США, но и в Европу. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в прошлом месяце в последний момент отменил поездку в Китай, поскольку его коллеги отказывались подтверждать встречи.

"Французские официальные лица осторожно поднимали эту идею с немецкими коллегами, и Берлин в целом поддерживает ее", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По мере обострения геополитического соперничества между Вашингтоном и Пекином европейские страны борются за свою значимость и пытаются создать рычаги влияния для защиты своих интересов, отмечает издание. Сам формат "Группы семи", как пишет издание, "является пережитком времен холодной войны, возникшим задолго до появления таких соперников, как Китай или Индия, которые бросили вызов экономическому доминированию США и их союзников".

Хотя это не отражает распределения мировой экономической мощи в 2026 году, это дает европейцам площадку для влияния на события. В 2019 году Макрон в полной мере воспользовался этой площадкой, и учитывая, что его второй и последний срок полномочий истекает в 2027 году, есть первые признаки того, что он, возможно, планирует сделать это снова в следующем году, отмечает издание.

Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными лидерами", с которыми нельзя играть03.11.25, 07:15 • 5441 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Елисейский дворец
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Германия
Си Цзиньпин
Китай