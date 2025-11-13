Си Цзиньпин не посетит саммит G20, Китай будет представлять премьер Ли Цян - Bloomberg

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
14:40 • 10569 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8828 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12167 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34643 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27754 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31421 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34241 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21586 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 10566 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 34640 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 31104 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 28591 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 96016 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Литва
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 50070 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 50384 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 40537 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 79095 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 78825 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed C-130 Hercules
Бильд

Си Цзиньпин не посетит саммит G20, Китай будет представлять премьер Ли Цян - Bloomberg

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите G20, который состоится в ноябре в Йоханнесбурге, его будет представлять премьер Ли Цян. Это решение означает, что мероприятие пройдет без лидеров США, Китая и рф.

Си Цзиньпин не посетит саммит G20, Китай будет представлять премьер Ли Цян - Bloomberg

Президент Китая Си Цзиньпин не примет участия в саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в этом месяце, — решение, которое станет ударом для Южной Африки, уже сталкивающейся с бойкотом со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что азиатское государство на саммите лидеров, который начнется 22 ноября в Йоханнесбурге, будет представлять премьер Ли Цян. В заявлении не объяснили, почему Си, который посетил мероприятие в прошлом году, на этот раз будет отсутствовать.

Как отмечает издание, решение Си означает, что саммит, созданный для обсуждения глобальных экономических вопросов и который обычно посещают главы государств, состоится без лидеров двух крупнейших экономик мира - США и Китая - а также без рф.

После пандемии Си значительно сократил международные поездки, за исключением крупных саммитов, на которых он проводит многочисленные двусторонние встречи - как, например, в прошлом месяце в Южной Корее, где он встречался с Трампом перед саммитом АТЭС.

Вместо этого он проводит так называемую "дипломатию на домашнем поле" - в этом году принимал в Китае путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, стремясь укрепить связи со странами региона на фоне обострения соперничества с США. В 2023 году Си посетил Южную Африку для участия в саммите БРИКС, а также в прошлом году принимал африканских лидеров в Пекине.

Макрон рассматривает приглашение Си Цзиньпина на саммит G7 в следующем году - Bloomberg13.11.25, 09:50 • 2012 просмотров

Скотт Кеннеди, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что отсутствие Си на встрече G20 не означает, что Пекин уменьшает ее значение.

Я не вижу никаких признаков того, что Китай считает глобальные институты управления менее важными. Они остаются ключевыми каналами для передачи китайских посланий миру

- отметил он.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь на регулярном брифинге в четверг подчеркнул, что встреча в Йоханнесбурге имеет "большое историческое значение", ведь это первый саммит G20 на африканском континенте, и выразил поддержку Южной Африке как председательствующей стороне.

Ли, второй по рангу чиновник в китайской иерархии, уже не раз представлял Си на важных международных мероприятиях - в частности, на саммите G20 в Индии в 2023 году и на встрече лидеров БРИКС в Бразилии в июле.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Он назвал проведение саммита там "полным позором" из-за убийств африканеров и изъятия их земель.

Дональд Трамп также заявил, что Южная Африка не заслуживает места в G20. Он считает, что страна больше не должна входить в группу.

Ольга Розгон

Новости Мира
Владимир Путин
БРИКС
Ли Цян
Bloomberg L.P.
Ким Чен Ын
Вашингтон
Пекин
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Южная Африка
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай