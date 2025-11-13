Си Цзиньпин не посетит саммит G20, Китай будет представлять премьер Ли Цян - Bloomberg

Президент Китая Си Цзиньпин не примет участия в саммите "Группы двадцати" (G20), который состоится в этом месяце, — решение, которое станет ударом для Южной Африки, уже сталкивающейся с бойкотом со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что азиатское государство на саммите лидеров, который начнется 22 ноября в Йоханнесбурге, будет представлять премьер Ли Цян. В заявлении не объяснили, почему Си, который посетил мероприятие в прошлом году, на этот раз будет отсутствовать.

Как отмечает издание, решение Си означает, что саммит, созданный для обсуждения глобальных экономических вопросов и который обычно посещают главы государств, состоится без лидеров двух крупнейших экономик мира - США и Китая - а также без рф.

После пандемии Си значительно сократил международные поездки, за исключением крупных саммитов, на которых он проводит многочисленные двусторонние встречи - как, например, в прошлом месяце в Южной Корее, где он встречался с Трампом перед саммитом АТЭС.

Вместо этого он проводит так называемую "дипломатию на домашнем поле" - в этом году принимал в Китае путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, стремясь укрепить связи со странами региона на фоне обострения соперничества с США. В 2023 году Си посетил Южную Африку для участия в саммите БРИКС, а также в прошлом году принимал африканских лидеров в Пекине.

Скотт Кеннеди, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, заявил, что отсутствие Си на встрече G20 не означает, что Пекин уменьшает ее значение.

Я не вижу никаких признаков того, что Китай считает глобальные институты управления менее важными. Они остаются ключевыми каналами для передачи китайских посланий миру - отметил он.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь на регулярном брифинге в четверг подчеркнул, что встреча в Йоханнесбурге имеет "большое историческое значение", ведь это первый саммит G20 на африканском континенте, и выразил поддержку Южной Африке как председательствующей стороне.

Ли, второй по рангу чиновник в китайской иерархии, уже не раз представлял Си на важных международных мероприятиях - в частности, на саммите G20 в Индии в 2023 году и на встрече лидеров БРИКС в Бразилии в июле.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Он назвал проведение саммита там "полным позором" из-за убийств африканеров и изъятия их земель.

Дональд Трамп также заявил, что Южная Африка не заслуживает места в G20. Он считает, что страна больше не должна входить в группу.