Сі Цзіньпін і Лула виступили проти "протекціонізму" США та закликали до єдності країни глобального Півдня

Президент Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою розкритикував торговельну політику США та закликав до спільного спротиву "односторонності". Лідери домовилися посилювати координацію в рамках БРІКС та "Великої двадцятки".

Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент Китаю Сі Цзіньпін та глава Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва провели годинну телефонну розмову, під час якої обговорили міжнародну політику, останні події навколо війни росії проти України та перспективи співпраці в межах багатосторонніх форматів.

За даними китайських державних ЗМІ, Сі Цзіньпін закликав об’єднати зусилля проти односторонніх рішень і "протекціонізму", термінів, якими Пекін традиційно позначає торговельну політику США. Він підкреслив, що вважає нинішні відносини між Китаєм і Бразилією "найкращими в історії" та висловив готовність поглиблювати партнерство для зміцнення єдності й незалежності країн глобального Півдня.

Розмова відбулася на тлі загострення торговельних суперечок із Вашингтоном. Після нещодавніх вимог Дональда Трампа до Китаю збільшити закупівлі американської сої, Пекін продовжує нарощувати імпорт бобових з Бразилії та тестує постачання з Аргентини.

Тим часом підвищені тарифи США, що набули чинності минулого тижня, особливо боляче вдарили по країнах БРІКС.

Лула, який нині головує в об’єднанні, останніми днями також контактував із президентом росії володимиром путіним та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, намагаючись зміцнити солідарність у клубі провідних країн, що розвиваються. Ще у травні, під час візиту до Пекіна, бразильський лідер підписав понад 30 угод про китайські інвестиції в гірничодобувну галузь, інфраструктуру та порти, закріпивши курс на розширення економічної співпраці з Китаєм.

