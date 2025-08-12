Сі Цзіньпін і Лула виступили проти "протекціонізму" США та закликали до єдності країни глобального Півдня

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Ексклюзив
14:45 • 574 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13462 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13513 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16571 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35768 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36766 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40346 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23807 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17564 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14215 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.8м/с
37%
754мм
Популярнi новини
Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 15834 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 35077 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 30005 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 42389 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 36740 перегляди
Публікації
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 13486 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 35793 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36784 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40363 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 37474 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 35623 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 30487 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 187117 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 129833 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 245767 перегляди
Актуальне
Мі-8
Facebook
Starlink
COVID-19
Пістолет

Сі Цзіньпін і Лула виступили проти "протекціонізму" США та закликали до єдності країни глобального Півдня

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Президенти Китаю та Бразилії Сі Цзіньпін і Луїс Інасіо Лула да Сілва обговорили міжнародну політику та закликали до спільного спротиву "односторонності" і "протекціонізму" США. Лідери домовилися посилювати координацію в рамках БРІКС та "Великої двадцятки", а також поглиблювати партнерство для зміцнення єдності країн глобального Півдня.

Сі Цзіньпін і Лула виступили проти "протекціонізму" США та закликали до єдності країни глобального Півдня

Президент Китаю Сі Цзіньпін у телефонній розмові з бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою розкритикував торговельну політику США та закликав до спільного спротиву "односторонності". Лідери домовилися посилювати координацію в рамках БРІКС та "Великої двадцятки".

Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Президент Китаю Сі Цзіньпін та глава Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва провели годинну телефонну розмову, під час якої обговорили міжнародну політику, останні події навколо війни росії проти України та перспективи співпраці в межах багатосторонніх форматів.

За даними китайських державних ЗМІ, Сі Цзіньпін закликав об’єднати зусилля проти односторонніх рішень і "протекціонізму", термінів, якими Пекін традиційно позначає торговельну політику США. Він підкреслив, що вважає нинішні відносини між Китаєм і Бразилією "найкращими в історії" та висловив готовність поглиблювати партнерство для зміцнення єдності й незалежності країн глобального Півдня.

Нафта дорожчає на тлі продовження перемир'я щодо мит між США та Китаєм12.08.25, 08:48 • 2540 переглядiв

Розмова відбулася на тлі загострення торговельних суперечок із Вашингтоном. Після нещодавніх вимог Дональда Трампа до Китаю збільшити закупівлі американської сої, Пекін продовжує нарощувати імпорт бобових з Бразилії та тестує постачання з Аргентини.

Тим часом підвищені тарифи США, що набули чинності минулого тижня, особливо боляче вдарили по країнах БРІКС.

Лула, який нині головує в об’єднанні, останніми днями також контактував із президентом росії володимиром путіним та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, намагаючись зміцнити солідарність у клубі провідних країн, що розвиваються. Ще у травні, під час візиту до Пекіна, бразильський лідер підписав понад 30 угод про китайські інвестиції в гірничодобувну галузь, інфраструктуру та порти, закріпивши курс на розширення економічної співпраці з Китаєм.  

Президент Бразилії Лула відкликав посла в Ізраїлі19.02.24, 22:32 • 29207 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
БРІКС
Bloomberg
Аргентина
Бразилія
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки