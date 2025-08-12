Нафта дорожчає на тлі продовження перемир'я щодо мит між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли у вівторок на тлі продовження припинення дії мит США та Китаю, що послабило побоювання, що ескалація торгової війни може порушити економіку цих країн та знизити попит на пальне у двох найбільших світових споживачів нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 26 центів, або 0,39%, до 66,89 доларів за барель до 00:15 за Гринвічем (03:15 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 22 центи, або 0,34%, до 64,18 доларів.

Трамп відтермінував введення високих мит на китайські товари на 90 днів

Президент США Дональд Трамп продовжив митне перемир'я з Китаєм ще на 90 днів, заявив у понеділок чиновник Білого дому, що дозволило запобігти стягненню тризначних мит на китайські товари, на тлі того, як американські роздрібні торговці готуються до критичного святкового сезону кінця року.

Це вселило надію на те, що між двома найбільшими економіками світу може бути досягнута угода, і це може допомогти обійти віртуальне торгове ембарго між ними. Мита ризикують уповільнити економічне зростання, що може знизити світовий попит на паливо та знизити ціни на нафту.

Інвестори також з нетерпінням чекають зустрічі Трампа та глави кремля володимира путіна 15 серпня на Алясці, щоб домовитися про припинення війни в Україні.

Зустріч відбувається на тлі посиленого тиску США на росію, з загрозою жорсткіших санкцій для покупців російської нафти, таких як Китай та Індія, якщо не буде досягнуто мирної угоди, яка може порушити торговельні потоки нафти.

Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі російської нафти через тиск Трампа - ЗМІ

"Будь-яка мирна угода між росією та Україною покладе край загрозі перебоїв у постачанні російської нафти, який висить над ринком", - написав у записці старший стратег ANZ з сировинних товарів Деніел Гайнс.

Минулої п'ятниці Трамп встановив термін, до якого росія повинна погодитися на мир в Україні, інакше покупці її нафти зіткнуться з вторинними санкціями, водночас тиснучи на Індію, щоб вона скоротила закупівлі російської нафти.

Вашингтон також тисне на Пекін, щоб той припинив купувати російську нафту, а Трамп погрожує запровадити вторинні мита на Китай.

Ризик запровадження цих санкцій зменшився напередодні зустрічі Трампа та путіна 15 серпня.

Також на радарі - дані щодо інфляції в США, які будуть опубліковані пізніше того ж дня, що можуть натякати на траєкторію процентної ставки ФРС. Будь-яка ознака того, що центральний банк США може невдовзі знизити ставки, підтримає ціни на нафту.