Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі російської нафти через тиск Трампа - ЗМІ

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
15:56 • 18747 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 22223 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 66310 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 67597 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 76656 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 112690 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 69490 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 45491 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45192 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56366 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.9м/с
46%
755мм
Популярнi новини
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55 • 57770 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 90098 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 29989 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 56873 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35496 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 18777 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35683 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 57047 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 66350 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 67633 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Закарпатська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 90197 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 127410 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 136901 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 128424 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 139330 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Шахед-136

Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі російської нафти через тиск Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Індійські державні нафтопереробні заводи призупиняють спотові закупівлі російської сирої нафти. Це відбувається на тлі посилення тиску з боку Вашингтона та запровадження мит на індійський експорт.

Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі російської нафти через тиск Трампа - ЗМІ

Індійські державні нафтопереробні заводи поки що відмовляються від закупівель російської сирої нафти. Про це повідомляють джерела, безпосередньо обізнані з планами закупівель компаній, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі щодо потоків за допомогою хвилі жорстких мит, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанії, включаючи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., планують відмовитися від спотових закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель, доки не буде чітких урядових рекомендацій, повідомили джерела, які попросили не називати їх імен, оскільки вони не уповноважені говорити публічно. У четвер IOC придбала п'ять мільйонів барелів нафти у США, Бразилії та Лівії, що є останнім кроком у низці закупівель для відносно швидкої поставки.

Світовий ринок нафти зосередився на закупівлях сирої нафти Індією після того, як президент Дональд Трамп подвоїв мито на весь індійський експорт до США як пряме покарання за те, що нафтопереробні заводи країни купують російську сиру нафту. Ескалація, яка ще не супроводжувалася аналогічними діями проти Китаю, ще одного великого покупця, має на меті чинити тиск на москву, щоб вона припинила війну в Україні.

В Індії назвали нові мита Трампа "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними"06.08.25, 18:49 • 3830 переглядiв

Видання наголошує, що цього тижня напруженість змінила ф'ючерсні ціни, оскільки трейдери оцінюють ймовірність перебоїв у потоках, а також здатність москви знаходити альтернативних покупців, якщо індійські нафтопереробні заводи вирішать купувати менше барелів. У четвер ціна на нафту Brent майже не змінилася, склавши близько 67 доларів за барель, після п'ятиденного падіння.

Додамо

Офіційно Нью-Делі не дав жодних вказівок нафтопереробним заводам припинити купувати московську нафту, а уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді чинить опір тарифам Трампа. Раніше Bloomberg повідомляв, що нафтопереробним заводам було запропоновано розробити плани купівлі неросійської сирої нафти.

Речник міністерства нафти не одразу відповів на електронний лист із проханням прокоментувати ситуацію. Окремо IOC, BPCL та HPCL не відповіли на повідомлення від Bloomberg із проханням прокоментувати ситуацію.

Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію07.08.25, 10:55 • 2622 перегляди

Поза терміновими контрактами виробники нафти та нафтопереробні заводи зазвичай здійснюють закупівлі в короткострокових циклах, причому вантажі бронюються приблизно за півтора-два місяці до завантаження. Такий плановий графік дозволяє користувачам переконатися, що у них достатньо запасів для задоволення їхніх потреб.

Вони додали, що пауза вплине на купівлю російських вантажів Urals для жовтневого завантаження.

Хоча загальні закупівлі жовтневої нафти Urals індійськими нафтопереробними заводами навряд чи впадуть до нуля, падіння може спричинити ажіотаж щодо інших сортів, з альтернативою вантажами зі США, Близького Сходу та Африки, кажуть трейдери, які купують і продають по всьому регіону. Переговори щодо жовтневих вантажів ще не розпочалися, хоча трейдери передбачають більші знижки з боку росії та більше пропозицій Китаю, який зазвичай не обирає багато такого асортименту.

Наприкінці липня закупівлі вересневої нафти Urals завершилися, і Індія взяла менше барелів через дорогі пропозиції. Відтоді державні нафтопереробні заводи оголосили низку тендерів, поглинаючи спотові вантажі з інших регіонів. Тим часом приватні переробні компанії Reliance Industries Ltd. та Nayara Energy Ltd. зберігають мовчання, причому останні зіткнулися з різким падінням темпів переробки після санкцій, запроваджених Європейським Союзом.

Вантажі Urals — еталонного сорту сирої нафти Росії із заходу країни — для завантаження у серпні та вересні, ймовірно, будуть доставлені за планом, якщо Нью-Делі не дасть інших порад, повідомили джерела. Останніми днями танкери розвантажили деякі вантажі в індійських портах, хоча й з невеликими затримками. На піку свого зростання Індія імпортувала понад 2 мільйони барелів російської нафти на день, порівняно з майже нульовими закупівлями до війни в Україні.

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Бразилія
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Лівія
Європейський Союз
Африка
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна