Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі російської нафти через тиск Трампа - ЗМІ

Індійські державні нафтопереробні заводи поки що відмовляються від закупівель російської сирої нафти. Про це повідомляють джерела, безпосередньо обізнані з планами закупівель компаній, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі щодо потоків за допомогою хвилі жорстких мит, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанії, включаючи Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., планують відмовитися від спотових закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель, доки не буде чітких урядових рекомендацій, повідомили джерела, які попросили не називати їх імен, оскільки вони не уповноважені говорити публічно. У четвер IOC придбала п'ять мільйонів барелів нафти у США, Бразилії та Лівії, що є останнім кроком у низці закупівель для відносно швидкої поставки.

Світовий ринок нафти зосередився на закупівлях сирої нафти Індією після того, як президент Дональд Трамп подвоїв мито на весь індійський експорт до США як пряме покарання за те, що нафтопереробні заводи країни купують російську сиру нафту. Ескалація, яка ще не супроводжувалася аналогічними діями проти Китаю, ще одного великого покупця, має на меті чинити тиск на москву, щоб вона припинила війну в Україні.

В Індії назвали нові мита Трампа "несправедливими, необґрунтованими та нерозумними"

Видання наголошує, що цього тижня напруженість змінила ф'ючерсні ціни, оскільки трейдери оцінюють ймовірність перебоїв у потоках, а також здатність москви знаходити альтернативних покупців, якщо індійські нафтопереробні заводи вирішать купувати менше барелів. У четвер ціна на нафту Brent майже не змінилася, склавши близько 67 доларів за барель, після п'ятиденного падіння.

Додамо

Офіційно Нью-Делі не дав жодних вказівок нафтопереробним заводам припинити купувати московську нафту, а уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді чинить опір тарифам Трампа. Раніше Bloomberg повідомляв, що нафтопереробним заводам було запропоновано розробити плани купівлі неросійської сирої нафти.

Речник міністерства нафти не одразу відповів на електронний лист із проханням прокоментувати ситуацію. Окремо IOC, BPCL та HPCL не відповіли на повідомлення від Bloomberg із проханням прокоментувати ситуацію.

Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію

Поза терміновими контрактами виробники нафти та нафтопереробні заводи зазвичай здійснюють закупівлі в короткострокових циклах, причому вантажі бронюються приблизно за півтора-два місяці до завантаження. Такий плановий графік дозволяє користувачам переконатися, що у них достатньо запасів для задоволення їхніх потреб.

Вони додали, що пауза вплине на купівлю російських вантажів Urals для жовтневого завантаження.

Хоча загальні закупівлі жовтневої нафти Urals індійськими нафтопереробними заводами навряд чи впадуть до нуля, падіння може спричинити ажіотаж щодо інших сортів, з альтернативою вантажами зі США, Близького Сходу та Африки, кажуть трейдери, які купують і продають по всьому регіону. Переговори щодо жовтневих вантажів ще не розпочалися, хоча трейдери передбачають більші знижки з боку росії та більше пропозицій Китаю, який зазвичай не обирає багато такого асортименту.

Наприкінці липня закупівлі вересневої нафти Urals завершилися, і Індія взяла менше барелів через дорогі пропозиції. Відтоді державні нафтопереробні заводи оголосили низку тендерів, поглинаючи спотові вантажі з інших регіонів. Тим часом приватні переробні компанії Reliance Industries Ltd. та Nayara Energy Ltd. зберігають мовчання, причому останні зіткнулися з різким падінням темпів переробки після санкцій, запроваджених Європейським Союзом.

Вантажі Urals — еталонного сорту сирої нафти Росії із заходу країни — для завантаження у серпні та вересні, ймовірно, будуть доставлені за планом, якщо Нью-Делі не дасть інших порад, повідомили джерела. Останніми днями танкери розвантажили деякі вантажі в індійських портах, хоча й з невеликими затримками. На піку свого зростання Індія імпортувала понад 2 мільйони барелів російської нафти на день, порівняно з майже нульовими закупівлями до війни в Україні.