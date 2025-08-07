Индийские НПЗ отказываются от закупки российской нефти из-за давления Трампа - СМИ

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы пока отказываются от закупок российской сырой нефти. Об этом сообщают источники, непосредственно осведомленные о планах закупок компаний, поскольку Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели относительно потоков с помощью волны жестких пошлин, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компании, включая Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., планируют отказаться от спотовых закупок сырой нефти в будущем цикле закупок, пока не будет четких правительственных рекомендаций, сообщили источники, которые попросили не называть их имен, поскольку они не уполномочены говорить публично. В четверг IOC приобрела пять миллионов баррелей нефти у США, Бразилии и Ливии, что является последним шагом в ряде закупок для относительно быстрой поставки.

Мировой рынок нефти сосредоточился на закупках сырой нефти Индией после того, как президент Дональд Трамп удвоил пошлины на весь индийский экспорт в США как прямое наказание за то, что нефтеперерабатывающие заводы страны покупают российскую сырую нефть. Эскалация, которая еще не сопровождалась аналогичными действиями против Китая, еще одного крупного покупателя, имеет целью оказать давление на Москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

В Индии назвали новые пошлины Трампа "несправедливыми, необоснованными и неразумными"

Издание отмечает, что на этой неделе напряженность изменила фьючерсные цены, поскольку трейдеры оценивают вероятность перебоев в потоках, а также способность Москвы находить альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы решат покупать меньше баррелей. В четверг цена на нефть Brent почти не изменилась, составив около 67 долларов за баррель, после пятидневного падения.

Добавим

Официально Нью-Дели не дал никаких указаний нефтеперерабатывающим заводам прекратить покупать московскую нефть, а правительство премьер-министра Нарендры Моди сопротивляется тарифам Трампа. Ранее Bloomberg сообщал, что нефтеперерабатывающим заводам было предложено разработать планы покупки нероссийской сырой нефти.

Представитель министерства нефти не сразу ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Отдельно IOC, BPCL и HPCL не ответили на сообщения от Bloomberg с просьбой прокомментировать ситуацию.

Пошлины Трампа для Индии портят расчеты Моди по российской нефти: Bloomberg разъяснило ситуацию

Вне срочных контрактов производители нефти и нефтеперерабатывающие заводы обычно осуществляют закупки в краткосрочных циклах, причем грузы бронируются примерно за полтора-два месяца до загрузки. Такой плановый график позволяет пользователям убедиться, что у них достаточно запасов для удовлетворения их потребностей.

Они добавили, что пауза повлияет на покупку российских грузов Urals для октябрьской загрузки.

Хотя общие закупки октябрьской нефти Urals индийскими нефтеперерабатывающими заводами вряд ли упадут до нуля, падение может вызвать ажиотаж относительно других сортов, с альтернативой грузами из США, Ближнего Востока и Африки, говорят трейдеры, которые покупают и продают по всему региону. Переговоры по октябрьским грузам еще не начались, хотя трейдеры предполагают большие скидки со стороны России и больше предложений Китая, который обычно не выбирает много такого ассортимента.

В конце июля закупки сентябрьской нефти Urals завершились, и Индия взяла меньше баррелей из-за дорогих предложений. С тех пор государственные нефтеперерабатывающие заводы объявили ряд тендеров, поглощая спотовые грузы из других регионов. Тем временем частные перерабатывающие компании Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy Ltd. сохраняют молчание, причем последние столкнулись с резким падением темпов переработки после санкций, введенных Европейским Союзом.

Грузы Urals — эталонного сорта сырой нефти России с запада страны — для загрузки в августе и сентябре, вероятно, будут доставлены по плану, если Нью-Дели не даст других советов, сообщили источники. В последние дни танкеры разгрузили некоторые грузы в индийских портах, хотя и с небольшими задержками. На пике своего роста Индия импортировала более 2 миллионов баррелей российской нефти в день, по сравнению с почти нулевыми закупками до войны в Украине.