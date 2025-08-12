Нефть дорожает на фоне продления перемирия по пошлинам между США и Китаем

Цены на нефть выросли во вторник на фоне продолжающегося прекращения действия пошлин США и Китая, что ослабило опасения, что эскалация торговой войны может нарушить экономику этих стран и снизить спрос на топливо у двух крупнейших мировых потребителей нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 26 центов, или 0,39%, до 66,89 долларов за баррель к 00:15 по Гринвичу (03:15 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 22 цента, или 0,34%, до 64,18 долларов.

Трамп отложил введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней

Президент США Дональд Трамп продлил таможенное перемирие с Китаем еще на 90 дней, заявил в понедельник чиновник Белого дома, что позволило предотвратить взимание трехзначных пошлин на китайские товары, на фоне того, как американские розничные торговцы готовятся к критическому праздничному сезону конца года.

Это вселило надежду на то, что между двумя крупнейшими экономиками мира может быть достигнуто соглашение, и это может помочь обойти виртуальное торговое эмбарго между ними. Пошлины рискуют замедлить экономический рост, что может снизить мировой спрос на топливо и снизить цены на нефть.

Инвесторы также с нетерпением ждут встречи Трампа и главы кремля владимира путина 15 августа на Аляске, чтобы договориться о прекращении войны в Украине.

Встреча происходит на фоне усиленного давления США на россию, с угрозой ужесточения санкций для покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия, если не будет достигнуто мирное соглашение, которое может нарушить торговые потоки нефти.

Индийские НПЗ отказываются от закупки российской нефти из-за давления Трампа - СМИ

"Любое мирное соглашение между россией и Украиной положит конец угрозе перебоев в поставках российской нефти, которая висит над рынком", - написал в записке старший стратег ANZ по сырьевым товарам Дэниел Хайнс.

В прошлую пятницу Трамп установил срок, до которого россия должна согласиться на мир в Украине, иначе покупатели ее нефти столкнутся с вторичными санкциями, одновременно давя на Индию, чтобы она сократила закупки российской нефти.

Вашингтон также давит на Пекин, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, а Трамп угрожает ввести вторичные пошлины на Китай.

Риск введения этих санкций уменьшился накануне встречи Трампа и путина 15 августа.

Также на радаре - данные по инфляции в США, которые будут опубликованы позже в тот же день, что могут намекать на траекторию процентной ставки ФРС. Любой признак того, что центральный банк США может вскоре снизить ставки, поддержит цены на нефть.