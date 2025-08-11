Трамп отложил введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней
Президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий высокие пошлины на китайские товары на 90 дней. Это стало результатом переговоров между США и Китаем, состоявшихся в Стокгольме.
Отмечается, что отсрочка является ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими торговыми переговорщиками и их китайскими коллегами, который состоялся в Стокгольме в конце прошлого месяца.
Если бы срок не был продлен, пошлины США на китайские товары вернулись бы к уровню апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира была на пике. Стороны договорились приостановить большинство пошлин на товары друг друга в мае, после того как переговорщики впервые встретились в Женеве. Эта 90-дневная пауза должна была закончиться во вторник, до того как Трамп подписал последний указ о ее продлении
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон приближается к принятию решения о введении дополнительных пошлин на китайские товары из-за торговли Пекина с РФ.