Трамп отложил введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней

Эксклюзив
16:37 • 40802 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 81176 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 136117 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 113327 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 82252 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 128260 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 128114 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106326 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73686 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126430 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 40800 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 81174 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 136115 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 113239 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 122968 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 3790 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 136145 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 113522 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 228627 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 374385 просмотра
Трамп отложил введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий высокие пошлины на китайские товары на 90 дней. Это стало результатом переговоров между США и Китаем, состоявшихся в Стокгольме.

Трамп отложил введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отсрочит введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней. Об этом пишет издание CNBC со ссылкой на источники, передает УНН.

Президент Трамп подписал указ, который отсрочит введение высоких пошлин на китайские товары на 90 дней. Указ был подписан за несколько часов до полуночи, когда должен был истечь срок действия моратория на пошлины Трампа 

- пишет издание.

Отмечается, что отсрочка является ожидаемым результатом последнего раунда переговоров между американскими торговыми переговорщиками и их китайскими коллегами, который состоялся в Стокгольме в конце прошлого месяца.

Если бы срок не был продлен, пошлины США на китайские товары вернулись бы к уровню апреля, когда тарифная война между крупнейшими торговыми державами мира была на пике. Стороны договорились приостановить большинство пошлин на товары друг друга в мае, после того как переговорщики впервые встретились в Женеве. Эта 90-дневная пауза должна была закончиться во вторник, до того как Трамп подписал последний указ о ее продлении 

- добавляет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон приближается к принятию решения о введении дополнительных пошлин на китайские товары из-за торговли Пекина с РФ.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Женева
Дональд Трамп
Стокгольм
Китай
Соединённые Штаты