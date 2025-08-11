Трамп відтермінував введення високих мит на китайські товари на 90 днів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відтермінує введення високих мит на китайські товари на 90 днів. Про це пише видання CNBC з посиланням на джерела, передає УНН.
Президент Трамп підписав указ, який відтермінує введення високих мит на китайські товари на 90 днів. Указ був підписаний за кілька годин до півночі, коли мав закінчитися термін дії мораторію на мита Трампа
Наголошується, що відстрочка очікуваним результатом останнього раунду переговорів між американськими торговими переговорниками та їхніми китайськими колегами, який відбувся в Стокгольмі наприкінці минулого місяця.
Якби термін не був продовжений, мита США на китайські товари повернулися б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговими державами світу була на піку. Сторони домовилися призупинити більшість мит на товари одна одної в травні, після того як переговорники вперше зустрілися в Женеві. Ця 90-денна пауза мала закінчитися у вівторок, до того як Трамп підписав останній указ про її продовження
Президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон наближається до ухвалення рішення про запровадження додаткових мит на китайські товари через торгівлю Пекіну з рф.