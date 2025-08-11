Трамп відтермінував введення високих мит на китайські товари на 90 днів

$41.390.07
Ексклюзив
16:37 • 40853 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 81262 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 136217 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 113369 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 82291 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 128279 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128126 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106331 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73688 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126432 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угоди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Білий дім
Ґардіан
Instagram
Forbes
Financial Times
Пістолет

Трамп відтермінував введення високих мит на китайські товари на 90 днів

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує високі мита на китайські товари на 90 днів. Це стало результатом переговорів між США та Китаєм, що відбулися в Стокгольмі.

Трамп відтермінував введення високих мит на китайські товари на 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відтермінує введення високих мит на китайські товари на 90 днів. Про це пише видання CNBC з посиланням на джерела, передає УНН.

Президент Трамп підписав указ, який відтермінує введення високих мит на китайські товари на 90 днів. Указ був підписаний за кілька годин до півночі, коли мав закінчитися термін дії мораторію на мита Трампа 

- пише видання.

Наголошується, що відстрочка очікуваним результатом останнього раунду переговорів між американськими торговими переговорниками та їхніми китайськими колегами, який відбувся в Стокгольмі наприкінці минулого місяця.

Якби термін не був продовжений, мита США на китайські товари повернулися б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торговими державами світу була на піку. Сторони домовилися призупинити більшість мит на товари одна одної в травні, після того як переговорники вперше зустрілися в Женеві. Ця 90-денна пауза мала закінчитися у вівторок, до того як Трамп підписав останній указ про її продовження 

- додає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон наближається до ухвалення рішення про запровадження додаткових мит на китайські товари через торгівлю Пекіну з рф.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Женева
Дональд Трамп
Стокгольм
Китай
Сполучені Штати Америки