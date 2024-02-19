Президент Бразилії Лула відкликав посла в Ізраїлі
Київ • УНН
Президент Бразилії Лула да Сілва відкликав посла країни в Ізраїлі для консультацій у відповідь на те, що Ізраїль оголосив Лулу персоною нон-грата через його коментарі, в яких він порівняв дії Ізраїлю в Газі з Голокостом.
Президент Бразилії Лула да Сілва відкликав із Тель-Авіва послання країни в Ізраїль Фредеріку Мейєра, пише CNN Brasil, передає УНН.
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Зазначається, що дипломат відкликаний для консультацій після того, як МЗС Ізраїлю оголосило президента Бразилії "персоною нон грата".
Відзначається, що відкликання посла не знизить рівень відносин двох країн. Тимчасово посольством у Тель-Авіві керуватиме повірений у справах.
Доповнення
Причиною оголошення бразильського лідера "персоною нон грата" стала його заява, в якій він порівнював військову операцію в секторі Газі з Голокостом. Він назвав те, що відбувається, "геноцидом щодо палестинського народу" .
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що порівняння Дія Ізраїлю з Голокостом "перетинає червону лінію".
Ізраїль оголосив президента Бразилії персоною нон грата після його скандальної заяви19.02.24, 16:05 • 22698 переглядiв