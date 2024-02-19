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Президент Бразилії Лула відкликав посла в Ізраїлі

Президент Бразилії Лула відкликав посла в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 29183 перегляди

Президент Бразилії Лула да Сілва відкликав посла країни в Ізраїлі для консультацій у відповідь на те, що Ізраїль оголосив Лулу персоною нон-грата через його коментарі, в яких він порівняв дії Ізраїлю в Газі з Голокостом.

Президент Бразилії Лула да Сілва відкликав із Тель-Авіва послання країни в Ізраїль Фредеріку Мейєра, пише CNN Brasil, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що дипломат відкликаний для консультацій після того, як МЗС Ізраїлю оголосило президента Бразилії "персоною нон грата".

Відзначається, що відкликання посла не знизить рівень відносин двох країн. Тимчасово посольством у Тель-Авіві керуватиме повірений у справах.

Доповнення

Причиною оголошення бразильського лідера "персоною нон грата" стала його заява, в якій він порівнював військову операцію в секторі Газі з Голокостом. Він назвав те, що відбувається, "геноцидом щодо палестинського народу" .

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що порівняння Дія Ізраїлю з Голокостом "перетинає червону лінію".

Ізраїль оголосив президента Бразилії персоною нон грата після його скандальної заяви19.02.24, 16:05 • 22698 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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