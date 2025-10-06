$41.230.05
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Туреччина може співпрацювати зі США у видобутку рідкісних земель після уповільнення переговорів з Китаєм і рф – Вloomberg

Київ • УНН

Туреччина може співпрацювати зі США щодо розробки родовищ рідкісноземельних елементів у західній Анатолії, після уповільнення переговорів з Китаєм та росією. Анкара та Вашингтон вивчають спільний проєкт у районі Бейлікова, де виявлено родовище церію, празеодиму та неодиму.

Туреччина може співпрацювати зі США у видобутку рідкісних земель після уповільнення переговорів з Китаєм і рф – Вloomberg

Туреччина розглядає можливість партнерства зі США для розробки родовищ рідкісноземельних елементів у західній Анатолії, після того, як переговори з Китаєм та росією сповільнилися через суперечки щодо технологій і прав на переробку. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел Bloomberg, Анкара та Вашингтон вивчають спільний проєкт у районі Бейлікова поблизу Ескішехіра (північно-західногог регіону Туреччини), де виявлено родовище церію, празеодиму та неодиму. Зараз компанії оцінюють якість покладів і можливості для комерційного видобутку.

Наразі Туреччина також веде переговори з Канадою та Швейцарією щодо техніко-економічного обґрунтування проєкту і планує подати заявку на сертифікацію Кодексу JORC для прозорості даних про родовище.

Туреччина ігнорує заклики США та продовжить купувати російський газ03.10.25, 01:04 • 3723 перегляди

Анкара прагне побудувати нафтопереробний завод у Бейлікові: попередні тести показують, що руда містить понад 1% оксиду рідкісноземельних елементів, що робить видобуток економічно вигідним. Паралельно Туреччина розширює співпрацю з Вашингтоном у сфері енергетики та оборони після зустрічі президентів Дональда Трампа і Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі минулого місяця.

За даними Bloomberg, цей крок відображає глобальну тенденцію: США та ЄС намагаються зменшити залежність від Китаю у виробництві критично важливих рідкісноземельних елементів, які використовуються у високотехнологічних пристроях, оборонній промисловості та електроніці. Туреччина водночас намагається зберегти баланс між Заходом і Китаєм, будучи учасницею американсько-європейського партнерства з диверсифікації постачань і потенційним партнером БРІКС.

Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю у ядерній енергетиці25.09.25, 22:40 • 3726 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Електроенергія
БРІКС
Білий дім
Bloomberg
Швейцарія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада
Реджеп Тайїп Ердоган
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки