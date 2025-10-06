Туреччина може співпрацювати зі США у видобутку рідкісних земель після уповільнення переговорів з Китаєм і рф – Вloomberg
Київ • УНН
Туреччина може співпрацювати зі США щодо розробки родовищ рідкісноземельних елементів у західній Анатолії, після уповільнення переговорів з Китаєм та росією. Анкара та Вашингтон вивчають спільний проєкт у районі Бейлікова, де виявлено родовище церію, празеодиму та неодиму.
Туреччина розглядає можливість партнерства зі США для розробки родовищ рідкісноземельних елементів у західній Анатолії, після того, як переговори з Китаєм та росією сповільнилися через суперечки щодо технологій і прав на переробку. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
За даними джерел Bloomberg, Анкара та Вашингтон вивчають спільний проєкт у районі Бейлікова поблизу Ескішехіра (північно-західногог регіону Туреччини), де виявлено родовище церію, празеодиму та неодиму. Зараз компанії оцінюють якість покладів і можливості для комерційного видобутку.
Наразі Туреччина також веде переговори з Канадою та Швейцарією щодо техніко-економічного обґрунтування проєкту і планує подати заявку на сертифікацію Кодексу JORC для прозорості даних про родовище.
Анкара прагне побудувати нафтопереробний завод у Бейлікові: попередні тести показують, що руда містить понад 1% оксиду рідкісноземельних елементів, що робить видобуток економічно вигідним. Паралельно Туреччина розширює співпрацю з Вашингтоном у сфері енергетики та оборони після зустрічі президентів Дональда Трампа і Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі минулого місяця.
За даними Bloomberg, цей крок відображає глобальну тенденцію: США та ЄС намагаються зменшити залежність від Китаю у виробництві критично важливих рідкісноземельних елементів, які використовуються у високотехнологічних пристроях, оборонній промисловості та електроніці. Туреччина водночас намагається зберегти баланс між Заходом і Китаєм, будучи учасницею американсько-європейського партнерства з диверсифікації постачань і потенційним партнером БРІКС.
