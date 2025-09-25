Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю у ядерній енергетиці

Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю в галузі ядерної енергетики. Про це повідомив глава Міненерго Туреччини Алпарслан Байрактар, передає УНН.

Деталі

Документ був підписаний у Білому домі після переговорів лідерів Туреччини та США - Реджепа Ердогана та Дональда Трампа.

Ми розпочали новий процес, який ще більше поглибить глибоке та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами в галузі ядерної енергетики. Після зустрічі з Державним секретарем США паном Марко Рубіо у присутності лідерів ми підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва в галузі цивільної ядерної енергетики - повідомив глава Міненерго Туреччини в Х.

Крім того, Байрактар висловив сподівання, що робота, яка буде проведена в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у найближчий період.

