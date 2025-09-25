Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике
Турция и США заключили меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Документ подписали в Белом доме после переговоров лидеров стран.
Документ был подписан в Белом доме после переговоров лидеров Турции и США - Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа.
Мы начали новый процесс, который еще больше углубит глубокое и многомерное партнерство между Турцией и Соединенными Штатами в области ядерной энергетики. После встречи с Государственным секретарем США господином Марко Рубио в присутствии лидеров мы подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики
Кроме того, Байрактар выразил надежду, что работа, которая будет проведена в рамках соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам в ближайший период.
