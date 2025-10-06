Турция может сотрудничать с США в добыче редкоземельных элементов после замедления переговоров с Китаем и РФ – Bloomberg

Турция рассматривает возможность партнерства с США для разработки месторождений редкоземельных элементов в западной Анатолии после того, как переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за споров о технологиях и правах на переработку. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников Bloomberg, Анкара и Вашингтон изучают совместный проект в районе Бейликова близ Эскишехира (северо-западного региона Турции), где обнаружено месторождение церия, празеодима и неодима. Сейчас компании оценивают качество залежей и возможности для коммерческой добычи.

В настоящее время Турция также ведет переговоры с Канадой и Швейцарией относительно технико-экономического обоснования проекта и планирует подать заявку на сертификацию Кодекса JORC для прозрачности данных о месторождении.

Турция игнорирует призывы США и продолжит покупать российский газ

Анкара стремится построить нефтеперерабатывающий завод в Бейликове: предварительные тесты показывают, что руда содержит более 1% оксида редкоземельных элементов, что делает добычу экономически выгодной. Параллельно Турция расширяет сотрудничество с Вашингтоном в сфере энергетики и обороны после встречи президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме в прошлом месяце.

По данным Bloomberg, этот шаг отражает глобальную тенденцию: США и ЕС пытаются уменьшить зависимость от Китая в производстве критически важных редкоземельных элементов, которые используются в высокотехнологичных устройствах, оборонной промышленности и электронике. Турция в то же время пытается сохранить баланс между Западом и Китаем, являясь участницей американо-европейского партнерства по диверсификации поставок и потенциальным партнером БРИКС.

Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике