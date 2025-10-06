$41.230.05
10:30 • 3898 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 8590 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51 • 13995 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 34257 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 23402 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 32603 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 61660 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75151 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90079 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 167238 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Турция может сотрудничать с США в добыче редкоземельных элементов после замедления переговоров с Китаем и РФ – Bloomberg

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Турция может сотрудничать с США по разработке месторождений редкоземельных элементов в западной Анатолии, после замедления переговоров с Китаем и Россией. Анкара и Вашингтон изучают совместный проект в районе Бейликова, где обнаружено месторождение церия, празеодима и неодима.

Турция может сотрудничать с США в добыче редкоземельных элементов после замедления переговоров с Китаем и РФ – Bloomberg

Турция рассматривает возможность партнерства с США для разработки месторождений редкоземельных элементов в западной Анатолии после того, как переговоры с Китаем и Россией замедлились из-за споров о технологиях и правах на переработку. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным источников Bloomberg, Анкара и Вашингтон изучают совместный проект в районе Бейликова близ Эскишехира (северо-западного региона Турции), где обнаружено месторождение церия, празеодима и неодима. Сейчас компании оценивают качество залежей и возможности для коммерческой добычи.

В настоящее время Турция также ведет переговоры с Канадой и Швейцарией относительно технико-экономического обоснования проекта и планирует подать заявку на сертификацию Кодекса JORC для прозрачности данных о месторождении.

Турция игнорирует призывы США и продолжит покупать российский газ

Анкара стремится построить нефтеперерабатывающий завод в Бейликове: предварительные тесты показывают, что руда содержит более 1% оксида редкоземельных элементов, что делает добычу экономически выгодной. Параллельно Турция расширяет сотрудничество с Вашингтоном в сфере энергетики и обороны после встречи президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме в прошлом месяце.

По данным Bloomberg, этот шаг отражает глобальную тенденцию: США и ЕС пытаются уменьшить зависимость от Китая в производстве критически важных редкоземельных элементов, которые используются в высокотехнологичных устройствах, оборонной промышленности и электронике. Турция в то же время пытается сохранить баланс между Западом и Китаем, являясь участницей американо-европейского партнерства по диверсификации поставок и потенциальным партнером БРИКС.

Турция и США подписали меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике

Степан Гафтко

