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ГУР викрило російську операцію "тєлємост" щодо окупованих Олешок

Київ • УНН

 • 1914 перегляди

росія готує Zoom-телеміст за участю представників 80 країн, щоб відвернути увагу від злочинів в Олешках.

ГУР викрило російську операцію "тєлємост" щодо окупованих Олешок

росія підготувала міжнародну провокацію з метою приховати воєнні злочини в окупованих Олешках - операція "Тєлємост". Про це повідомили 22 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.

Держава-агресор росія підготувала та реалізує чергову інформаційну операцію з метою приховати скоєні нею воєнні злочини, зокрема в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, а також дискредитувати Сили оборони України, аби послабити підтримку нашої держави з боку іноземних партнерів

- вказали у ГУР.

За даними розвідки, "у межах цієї операції москва організувала так званий "міжнародний телеміст", який планують розпочати 22 жовтня 2026 року о 15:00. Тема російського заходу — "Прєступлєнія СОУ протів ґражданского насєлєнія Запорожской області". "Телеміст" матиме форму групового відеодзвінка у застосунку Zoom".

"За планом росіян, участь у їхньому пропагандистському заході начебто мають взяти представники 80 країн. Цільовою аудиторією "телемосту" росіяни визначили дипломатичний корпус країн ООН, ОБСЄ, БРІКС та СНД, а також представників міжнародних гуманітарних організацій. Під час "телемосту" мають забезпечити синхронний переклад англійською, іспанською та французькою мовами", - зазначили у ГУР.

Основним доповідачем москва, як повідомляється, "призначила підсанкційного колаборанта родіона мірошніка". "Також плануються виступи гауляйтера тимчасово окупованих територій Запорізької області є.балицького, так званого "глави" російської окупаційної адміністрації в Енергодарі м.пухова та інших. Передбачаються також зрежисовані включення фейкових "свідків та жертв злочинів ЗСУ"", - вказали у ГУР.

Як зазначається, серед учасників заходу - пропагандисти із "russia today", представники російських посольств, а також підконтрольних спецслужбам держави-агресора "русскіх домов" та філій "россотруднічєства" в низці країн, серед яких: Замбія, Кувейт, Узбекистан, Нігерія, Болгарія, Венесуела, Монголія, Малайзія.

Приводом для інформаційної операції кремля стала необхідність відволікти увагу від воєнних злочинів росії, зокрема від катастрофічної гуманітарної ситуації в Олешках Херсонської області, спричиненої російськими окупантами. Ще одна причина - посилення підтримки України з боку європейських партнерів, зокрема затвердження Радою ЄС кредиту на 90 мільярдів євро та створення альянсу ЄС-Україна в сфері БПЛА. Шляхом кампанії з дискредитації Збройних Сил України та урядів держав Європейського Союзу злочинний путінський режим сподівається послабити зовнішню підтримку України

- пояснили у ГУР.

рф готує інформаційні спецоперації про ситуацію в окупованих Олешках - чого чекати у жовтні - листопаді07.10.26, 15:13 • 4196 переглядiв

Юлія Шрамко

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