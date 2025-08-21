Індія та росія планують наростити торгівлю до $100 млрд на тлі напруження зі США

Делі та москва поставили амбітну мету – збільшити двосторонній товарообіг до 100 мільярдів доларів упродовж п’яти років. На цьому фоні обидві країни прагнуть позбутися торговельних бар’єрів та демонструють єдність у протистоянні тарифному тиску з боку Вашингтона.

Про це повідомляє Вloomberg

Індія та росія оголосили про намір значно розширити економічну співпрацю, встановивши орієнтир у 100 мільярдів доларів щорічного товарообігу протягом найближчих п’яти років. Це майже на 50% більше від нинішніх обсягів і має стати стратегічною відповіддю на дедалі складніші відносини обох країн зі Сполученими Штатами.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар, перебуваючи з офіційним триденним візитом у москві, наголосив на потребі "прибрати перешкоди та нетарифні бар’єри" для досягнення поставленої мети.

За його словами, у час глобальної нестабільності особливо важливо робити ставку на "надійних і стабільних партнерів".

Ми всі гостро усвідомлюємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери продовжують тісно та регулярно взаємодіяти - наголосив Джайшанкар.

росія нині є четвертим найбільшим торговим партнером Індії, а сама Індія посідає друге місце у зовнішній торгівлі москви. Посилення економічних зв’язків відбувається на тлі активізації співпраці країн БРІКС, які дедалі частіше стикаються з торговельними обмеженнями США.

Нинішній візит Джайшанкара розглядається як підготовчий етап до поїздки володимира путіна в Індію, запланованої на кінець року.

Тим часом прем’єр-міністр Нарендра Моді вже продемонстрував прихильність до російського партнера, назвавши його "другом" після недавньої розмови. Паралельно Делі шукає зближення з Китаєм – уперше за сім років Моді планує зустрітися з Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Зі свого боку США критикують Індію за імпорт дешевої російської нафти, вбачаючи у цьому підтримку кремля у фінансуванні війни проти України. Президент Дональд Трамп посилив тиск, запровадивши 25% мита на індійські товари та пригрозивши підняти їх удвічі.

У разі реалізації такого сценарію близько 85 мільярдів доларів індійського експорту до США можуть втратити конкурентоспроможність.Джайшанкар же підкреслив, що Нью-Делі захищає своє право купувати енергоносії за найнижчою ціною, а російська знижкова нафта допомагає країні стримувати внутрішню інфляцію.

Він також закликав до активнішої диверсифікації торгівлі, створення спільних підприємств та усунення технічних бар’єрів, зокрема у платіжних механізмах.Таким чином, Індія та росія формують нову економічну вісь співпраці, яка не лише має компенсувати втрати від американських обмежень, але й може змінити баланс сил у світовій торгівлі.

Державні нафтопереробні заводи Індії відновили закупівлі російської нафти Urals після короткої перерви. Це відбувається попри критику американських чиновників та загрози санкціями.

росія розраховує на збереження Індії як стабільного клієнта нафти, пропонуючи знижки близько 5% від ринкової ціни. США посилюють тиск на Індію через закупівлі російської нафти, вводячи мита та звинувачуючи в підтримці "війни путіна".