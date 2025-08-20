Державні нафтопереробні заводи Індії збільшують закупівлі російської нафти, попри критику США - Вloomberg

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 2060 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
11:22 • 23302 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 22919 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 39835 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 156143 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 57978 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 55037 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 53042 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 192249 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 158430 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
43%
744мм
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 15124 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 17007 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 44753 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 30453 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 32579 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 14541 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 23301 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 39834 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 156140 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 192248 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Святошинський район
Печерський район
Індія
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 10326 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 9400 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 10600 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 32637 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 44820 перегляди
Актуальне
Нафта
Пістолет
Дія (сервіс)
Безпілотний літальний апарат
Гривня

Державні нафтопереробні заводи Індії збільшують закупівлі російської нафти, попри критику США - Вloomberg

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Державні нафтопереробні заводи Індії відновили закупівлі російської нафти Urals після короткої перерви. Це відбувається попри критику американських чиновників та загрози санкціями.

Державні нафтопереробні заводи Індії збільшують закупівлі російської нафти, попри критику США - Вloomberg

Державні нафтопереробні заводи Індії, включно з Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., повернулися до закупівель російської нафти Urals після короткої перерви, незважаючи на підвищені тарифи на торгівлю та критику американських чиновників, у тому числі від Дональда Трампа та його радників. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними трейдерів, неуповноважених говорити публічно, державні нафтопереробні компанії придбали партії нафти Urals, які планується відвантажити у вересні та жовтні. Раніше цього місяця закупівлі були тимчасово призупинені після того, як президент США Дональд Трамп звернув увагу на роль Індії у торгівлі російською нафтою та пригрозив економічними санкціями.

Наприкінці липня Нью-Делі доручив переробним компаніям розробити плани відмови від постачань ОПЕК+ на випадок проблем із поставками. Американські чиновники, включно з торговельним радником Пітером Наварро та міністром фінансів Скоттом Бессентом, заявляли, що зростання імпорту російської нафти вигідне переважно багатим сім’ям Індії та закликали США підвищити тарифи на індійські товари. Трамп погрожував збільшити мита до 50%, половина з яких була пов’язана саме з купівлею московської нафти.

Уряд Індії підкреслив, що імпорт сирої нафти визначається ринковими чинниками, і обіцяє захищати національні інтереси. Погіршення відносин із США зміцнило економічні й політичні зв’язки Нью-Делі з москвою та Пекіном. Прем’єр Нарендра Моді нещодавно назвав диктаторат путіна "другом" і планує відвідати Китай у рамках першої поїздки до цієї країни за сім років.

Трейдери також відзначають, що знижка на нафту Urals зросла до 2,50 долара за барель порівняно з Brent Dated, що стало додатковим стимулом для відновлення закупівель. Речники Indian Oil Corp. та BPCL поки не коментують нещодавні угоди.

Нагадаємо

росія розраховує на збереження Індії як стабільного клієнта нафти, пропонуючи знижки близько 5% від ринкової ціни. США посилюють тиск на Індію через закупівлі російської нафти, вводячи мита та звинувачуючи в підтримці "війни путіна".

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Індію у наживанні на закупівлях російської нафти під час війни в Україні. Він зазначив, що частка російської нафти в імпорті Індії зросла з менш ніж 1% до 42%.

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Нафта
Brent
Скотт Бессент
Bloomberg News
Міністерство фінансів США
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна