06:16 • 7902 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 15261 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 44038 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 123951 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 61134 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 104504 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 271559 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 85097 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78551 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71205 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Индия и Россия планируют нарастить торговлю до $100 млрд на фоне напряженности с США

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Индия и Россия намерены увеличить товарооборот до $100 млрд за пять лет. Это ответ на торговое давление со стороны США.

Индия и Россия планируют нарастить торговлю до $100 млрд на фоне напряженности с США

Дели и Москва поставили амбициозную цель – увеличить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов в течение пяти лет. На этом фоне обе страны стремятся избавиться от торговых барьеров и демонстрируют единство в противостоянии тарифному давлению со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индия и Россия объявили о намерении значительно расширить экономическое сотрудничество, установив ориентир в 100 миллиардов долларов ежегодного товарооборота в течение ближайших пяти лет. Это почти на 50% больше нынешних объемов и должно стать стратегическим ответом на все более сложные отношения обеих стран с Соединенными Штатами.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар, находясь с официальным трехдневным визитом в Москве, подчеркнул необходимость "убрать препятствия и нетарифные барьеры" для достижения поставленной цели.

По его словам, во время глобальной нестабильности особенно важно делать ставку на "надежных и стабильных партнеров".

Мы все остро осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры продолжают тесно и регулярно взаимодействовать

- подчеркнул Джайшанкар.

Россия сейчас является четвертым крупнейшим торговым партнером Индии, а сама Индия занимает второе место во внешней торговле Москвы. Усиление экономических связей происходит на фоне активизации сотрудничества стран БРИКС, которые все чаще сталкиваются с торговыми ограничениями США.

Нынешний визит Джайшанкара рассматривается как подготовительный этап к поездке Владимира Путина в Индию, запланированной на конец года.

Тем временем премьер-министр Нарендра Моди уже продемонстрировал приверженность российскому партнеру, назвав его "другом" после недавнего разговора. Параллельно Дели ищет сближения с Китаем – впервые за семь лет Моди планирует встретиться с Си Цзиньпином в Пекине.

Со своей стороны США критикуют Индию за импорт дешевой российской нефти, видя в этом поддержку Кремля в финансировании войны против Украины. Президент Дональд Трамп усилил давление, введя 25% пошлины на индийские товары и пригрозив поднять их вдвое.

В случае реализации такого сценария около 85 миллиардов долларов индийского экспорта в США могут потерять конкурентоспособность. Джайшанкар же подчеркнул, что Нью-Дели защищает свое право покупать энергоносители по самой низкой цене, а российская скидочная нефть помогает стране сдерживать внутреннюю инфляцию.

Он также призвал к активной диверсификации торговли, созданию совместных предприятий и устранению технических барьеров, в частности в платежных механизмах. Таким образом, Индия и Россия формируют новую экономическую ось сотрудничества, которая не только должна компенсировать потери от американских ограничений, но и может изменить баланс сил в мировой торговле.

Напомним

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупки российской нефти Urals после короткого перерыва. Это происходит несмотря на критику американских чиновников и угрозы санкциями.

Россия рассчитывает на сохранение Индии как стабильного клиента нефти, предлагая скидки около 5% от рыночной цены. США усиливают давление на Индию из-за закупок российской нефти, вводя пошлины и обвиняя в поддержке "войны Путина".

Степан Гафтко

