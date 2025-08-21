Индия и Россия планируют нарастить торговлю до $100 млрд на фоне напряженности с США

Дели и Москва поставили амбициозную цель – увеличить двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов в течение пяти лет. На этом фоне обе страны стремятся избавиться от торговых барьеров и демонстрируют единство в противостоянии тарифному давлению со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Индия и Россия объявили о намерении значительно расширить экономическое сотрудничество, установив ориентир в 100 миллиардов долларов ежегодного товарооборота в течение ближайших пяти лет. Это почти на 50% больше нынешних объемов и должно стать стратегическим ответом на все более сложные отношения обеих стран с Соединенными Штатами.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар, находясь с официальным трехдневным визитом в Москве, подчеркнул необходимость "убрать препятствия и нетарифные барьеры" для достижения поставленной цели.

По его словам, во время глобальной нестабильности особенно важно делать ставку на "надежных и стабильных партнеров".

Мы все остро осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры продолжают тесно и регулярно взаимодействовать - подчеркнул Джайшанкар.

Россия сейчас является четвертым крупнейшим торговым партнером Индии, а сама Индия занимает второе место во внешней торговле Москвы. Усиление экономических связей происходит на фоне активизации сотрудничества стран БРИКС, которые все чаще сталкиваются с торговыми ограничениями США.

Нынешний визит Джайшанкара рассматривается как подготовительный этап к поездке Владимира Путина в Индию, запланированной на конец года.

Тем временем премьер-министр Нарендра Моди уже продемонстрировал приверженность российскому партнеру, назвав его "другом" после недавнего разговора. Параллельно Дели ищет сближения с Китаем – впервые за семь лет Моди планирует встретиться с Си Цзиньпином в Пекине.

Со своей стороны США критикуют Индию за импорт дешевой российской нефти, видя в этом поддержку Кремля в финансировании войны против Украины. Президент Дональд Трамп усилил давление, введя 25% пошлины на индийские товары и пригрозив поднять их вдвое.

В случае реализации такого сценария около 85 миллиардов долларов индийского экспорта в США могут потерять конкурентоспособность. Джайшанкар же подчеркнул, что Нью-Дели защищает свое право покупать энергоносители по самой низкой цене, а российская скидочная нефть помогает стране сдерживать внутреннюю инфляцию.

Он также призвал к активной диверсификации торговли, созданию совместных предприятий и устранению технических барьеров, в частности в платежных механизмах. Таким образом, Индия и Россия формируют новую экономическую ось сотрудничества, которая не только должна компенсировать потери от американских ограничений, но и может изменить баланс сил в мировой торговле.

Напомним

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупки российской нефти Urals после короткого перерыва. Это происходит несмотря на критику американских чиновников и угрозы санкциями.

Россия рассчитывает на сохранение Индии как стабильного клиента нефти, предлагая скидки около 5% от рыночной цены. США усиливают давление на Индию из-за закупок российской нефти, вводя пошлины и обвиняя в поддержке "войны Путина".