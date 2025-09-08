Сі Цзіньпін та путін візьмуть участь у віртуальному саміті БРІКС, Моді відправить міністра
Китайський лідер Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін долучаться до віртуального саміту БРІКС, організованого Бразилією. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді надішле міністра закордонних справ.
Китай підтвердив участь президента Сі Цзіньпіна у віртуальному саміті БРІКС, який організовує Бразилія для обговорення торгівельної політики адміністрації Дональда Трампа. російський диктатор володимир путін також приєднається до зустрічі, тоді як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді направить замість себе міністра закордонних справ. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела, бразильський лідер Луїс Інасіу Лула да Сілва ініціював зібрання з подвійною метою: обговорити запроваджені Вашингтоном торговельні бар’єри та продемонструвати єдність найбільших економік, що розвиваються, у підтримці мультилатералізму.
Голова Сі Цзіньпін візьме участь в онлайн-саміті лідерів БРІКС у Пекіні 8 вересня та виступить з важливою промовою
До складу БРІКС входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка, але об’єднання поступово розширюється за рахунок нових країн із Азії та Близького Сходу. Саме ця тенденція викликає дедалі більшу критику з боку Трампа, який у липні пригрозив додатковими тарифами для держав, що "приєднаються до антиамериканської політики" групи. Також він негативно висловлювався щодо зусиль БРІКС зі зменшення залежності від долара у міжнародній торгівлі.
Попри тиск із боку США, нові обмеження лише зміцнили співпрацю країн із Китаєм. Протягом останніх тижнів Сі Цзіньпін активно проводив дипломатичні зустрічі: приймав путіна та Моді на саміті ШОС у Тяньцзіні, а також вітав світових лідерів, серед яких і Кім Чен Ин, у Пекіні під час військового параду до 80-річчя завершення Другої світової війни.
Водночас Індія намагається балансувати між Вашингтоном і Пекіном. Після тривалих суперечок щодо високих американських тарифів на індійські товари Трамп останнім часом дещо пом’якшив позицію щодо Нью-Делі, що вплинуло на рішення Моді делегувати замість себе керівника зовнішньополітичного відомства.
За даними бразильських чиновників, віртуальна зустріч відбудеться у понеділок о 8:00 за східним часом і триватиме кілька годин. Засідання проходитиме за зачиненими дверима, і спільної підсумкової заяви не планується. Кожен із учасників самостійно вирішуватиме, чи оприлюднювати текст своєї промови.
Ще 31 серпня стало відомо, що Бразилія пропонує позачерговий саміт БРІКС для узгодження спільної відповіді на торгові виклики США. Ініціатива набула актуальності після підвищення мит США на бразильську продукцію.