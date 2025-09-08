Си Цзиньпин и путин примут участие в виртуальном саммите БРИКС, Моди отправит министра

Китай подтвердил участие президента Си Цзиньпина в виртуальном саммите БРИКС, который организует Бразилия для обсуждения торговой политики администрации Дональда Трампа. российский диктатор владимир путин также присоединится к встрече, тогда как премьер-министр Индии Нарендра Моди направит вместо себя министра иностранных дел. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва инициировал собрание с двойной целью: обсудить введенные Вашингтоном торговые барьеры и продемонстрировать единство крупнейших развивающихся экономик в поддержке мультилатерализма.

Председатель Си Цзиньпин примет участие в онлайн-саммите лидеров БРИКС в Пекине 8 сентября и выступит с важной речью - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

В состав БРИКС входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, но объединение постепенно расширяется за счет новых стран из Азии и Ближнего Востока. Именно эта тенденция вызывает все большую критику со стороны Трампа, который в июле пригрозил дополнительными тарифами для государств, которые "присоединятся к антиамериканской политике" группы. Также он негативно высказывался относительно усилий БРИКС по уменьшению зависимости от доллара в международной торговле.

Несмотря на давление со стороны США, новые ограничения лишь укрепили сотрудничество стран с Китаем. В течение последних недель Си Цзиньпин активно проводил дипломатические встречи: принимал Путина и Моди на саммите ШОС в Тяньцзине, а также приветствовал мировых лидеров, среди которых и Ким Чен Ын, в Пекине во время военного парада к 80-летию окончания Второй мировой войны.

В то же время Индия пытается балансировать между Вашингтоном и Пекином. После длительных споров относительно высоких американских тарифов на индийские товары Трамп в последнее время несколько смягчил позицию относительно Нью-Дели, что повлияло на решение Моди делегировать вместо себя руководителя внешнеполитического ведомства.

По данным бразильских чиновников, виртуальная встреча состоится в понедельник в 8:00 по восточному времени и продлится несколько часов. Заседание будет проходить за закрытыми дверями, и совместного итогового заявления не планируется. Каждый из участников самостоятельно будет решать, обнародовать ли текст своей речи.

Напомним

Еще 31 августа стало известно, что Бразилия предлагает внеочередной саммит БРИКС для согласования совместного ответа на торговые вызовы США. Инициатива приобрела актуальность после повышения пошлин США на бразильскую продукцию.