путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 березня, 20:23 • 30873 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 63251 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 60346 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 65957 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 73675 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 74429 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 77924 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79683 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82577 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 76188 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 45900 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 45392 перегляди
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 18827 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 17354 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 20833 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 123587 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 129511 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 110799 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 111773 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 111566 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Рафаель Гроссі
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 67051 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 64859 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 60346 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 58720 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 70957 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Brent
Фільм

путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Андрій Сибіга заявив, що росія не підтримала Іран під час кризи, попри договір про стратегічне партнерство. Він зазначив, що путіна більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його партнери в Тегерані.

путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на показовій відсутності підтримки Ірану з боку його ключового союзника – росії – у момент найтяжчої внутрішньої та зовнішньої кризи Тегерана. Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

Український міністр підкреслив, що попри підписаний минулого року 20-річний договір про стратегічне партнерство та поглиблення оборонної співпраці, москва фактично самоусунулася від реальної допомоги своєму партнеру.

"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний01.03.26, 10:49 • 16019 переглядiв

За словами очільника українського дипломатичного відомства, така поведінка кремля є закономірною, оскільки російське керівництво завжди ставить власні інтереси, зокрема вигоду від зростання цін на нафту, вище за будь-які союзницькі зобов'язання.

Відсутність реакції БРІКС та формальні співчуття путіна

Попри те, що Іран став повноправним членом групи БРІКС два роки тому, росія досі не ініціювала жодної спільної заяви об'єднання на підтримку Тегерана.

Андрій Сибіга підкреслив, що вся "підтримка" з боку путіна обмежилася лише формальним висловленням співчуття після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Це свідчить про те, що росія не поспішає рятувати режим, з яким ще нещодавно демонструвала "непорушну єдність" та координувала військові зусилля в різних регіонах світу.

Зараз москва не поспішає рятувати свого "союзника". Чесно кажучи, путіна, ймовірно, більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його "партнери" в Тегерані

– йдеться в повідомленні Сибіги.

Український міністр зауважив, що історія взаємин із москвою вкотре доводить: росія неминуче зраджує тих, хто розраховує на її захист у критичний момент. На думку Сибіги, деградація та падіння режимів Асада, Мадуро, а тепер і Хаменеї, матимуть руйнівні наслідки для самого кремля.

Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський28.02.26, 16:20 • 10378 переглядiв

Суть у тому, що москва завжди зраджуватиме тих, хто розраховує на її підтримку. У найкритичніший момент росія умиє руки від своїх партнерів. Таке вже траплялося багато разів

– зазначив Андрій Сибіга.

кремль заявив про незмінність позиції щодо переговорів по Україні на тлі конфлікту в Ірані02.03.26, 12:32 • 1120 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
БРІКС
Андрій Сибіга
Алі Хаменеї
Башар аль-Асад
Україна
Іран