путіна більше хвилює ціна на нафту ніж допомога союзному Ірану - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на показовій відсутності підтримки Ірану з боку його ключового союзника – росії – у момент найтяжчої внутрішньої та зовнішньої кризи Тегерана. Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує УНН.

Український міністр підкреслив, що попри підписаний минулого року 20-річний договір про стратегічне партнерство та поглиблення оборонної співпраці, москва фактично самоусунулася від реальної допомоги своєму партнеру.

"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний

За словами очільника українського дипломатичного відомства, така поведінка кремля є закономірною, оскільки російське керівництво завжди ставить власні інтереси, зокрема вигоду від зростання цін на нафту, вище за будь-які союзницькі зобов'язання.

Попри те, що Іран став повноправним членом групи БРІКС два роки тому, росія досі не ініціювала жодної спільної заяви об'єднання на підтримку Тегерана.

Андрій Сибіга підкреслив, що вся "підтримка" з боку путіна обмежилася лише формальним висловленням співчуття після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Це свідчить про те, що росія не поспішає рятувати режим, з яким ще нещодавно демонструвала "непорушну єдність" та координувала військові зусилля в різних регіонах світу.

Зараз москва не поспішає рятувати свого "союзника". Чесно кажучи, путіна, ймовірно, більше хвилює зростання цін на нафту, ніж його "партнери" в Тегерані

Український міністр зауважив, що історія взаємин із москвою вкотре доводить: росія неминуче зраджує тих, хто розраховує на її захист у критичний момент. На думку Сибіги, деградація та падіння режимів Асада, Мадуро, а тепер і Хаменеї, матимуть руйнівні наслідки для самого кремля.

Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський

Суть у тому, що москва завжди зраджуватиме тих, хто розраховує на її підтримку. У найкритичніший момент росія умиє руки від своїх партнерів. Таке вже траплялося багато разів