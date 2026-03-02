$43.100.11
кремль заявив про незмінність позиції щодо переговорів по Україні на тлі конфлікту в Ірані

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Речник путіна пєсков заявив, що ліквідація Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї не вплинула на підхід москви до врегулювання українського конфлікту. рф продовжує вважати політико-дипломатичний шлях пріоритетним.

кремль заявив про незмінність позиції щодо переговорів по Україні на тлі конфлікту в Ірані

Речник путіна дмитро пєсков повідомив, що ліквідація Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та удари по іранських військових об'єктах не вплинули на підхід москви до її бачення врегулювання українського конфлікту. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Попри різке загострення ситуації на Близькому Сході, російське керівництво повідомило, що  нібито декларує відкритість до діалогу задля забезпечення власних інтересів мирними методами. Водночас у кремлі наголошують на пріоритетності власної стратегії безпеки, ігноруючи можливі зміни у глобальній політичній кон'юнктурі через загибель ключового союзника в Тегерані.

Офіційна позиція москви щодо дипломатичного врегулювання

Відповідаючи на запитання журналістів про доцільність продовження переговорного процесу після атаки на Іран, пєсков підтвердив, що курс кремля залишається незмінним. За його словами, росія й надалі вважає політико-дипломатичний шлях пріоритетним, посилаючись на раніше озвучені заяви путіна.

ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу02.03.26, 05:04 • 16845 переглядiв

росія зберігає свою позицію, неодноразово викладену президентом путіним, про те, що політико-дипломатичне врегулювання є кращим способом, і росія зберігає свою відкритість, щоб домогтися забезпечення своїх інтересів саме цими мирними методами

– зазначив пєсков.

Скепсис щодо посередництва США та реакція на вбивство Хаменеї

Попри декларації про відкритість до діалогу, у кремлі висловлюють стримане ставлення до ролі Вашингтона як можливого медіатора у майбутніх перемовинах. Пєсков зауважив, що хоча зусилля Штатів беруться до уваги, москва покладається виключно на власні сили та оцінки ситуації.

Ми продовжуємо високо цінувати ті посередницькі зусилля, які надають Сполучені Штати, але довіряємо ми в першу чергу тільки собі

– додав посадовець.

Раніше російський диктатор путін висловив офіційні співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану. Він назвав убивство Алі Хаменеї актом, що був вчинений із цинічним порушенням усіх норм міжнародного права та людської моралі.

Постпред рф в ООН цинічно закликав до мирного врегулювання конфлікту в Ірані та припинення вогню01.03.26, 06:14 • 10641 перегляд

Степан Гафтко

Світ
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран