Постпред рф в ООН цинічно закликав до мирного врегулювання конфлікту в Ірані та припинення вогню

01:50 • 5266 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 12192 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 29623 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 38409 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 49635 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 43372 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47433 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49548 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55752 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49579 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані28 лютого, 18:20 • 8492 перегляди
рф заявила про готовність прийняти гарантії безпеки для України від США - Буданов 28 лютого, 18:34 • 6788 перегляди
Ізраїль закриває родовища природного газу на тлі атаки на Іран 28 лютого, 19:01 • 7434 перегляди
Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії - Сибіга 28 лютого, 19:40 • 6080 перегляди
Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios28 лютого, 20:17 • 6886 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 45071 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 49164 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 41610 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 45585 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 46591 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 24852 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 24481 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 24205 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 24309 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 38376 перегляди
Постпред рф в ООН цинічно закликав до мирного врегулювання конфлікту в Ірані та припинення вогню

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Постійний представник рф при ООН василь небензя засудив дії США та Ізраїлю, вимагаючи негайно зупинити бомбардування іранських об'єктів. Він наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту.

Постпред рф в ООН цинічно закликав до мирного врегулювання конфлікту в Ірані та припинення вогню

Постійний представник рф при ООН василь небензя виступив із заявою, у якій засудив дії США та Ізраїлю, назвавши їх неприпустимими на тлі масштабної військової операції. російський дипломат висунув вимогу негайно зупинити бомбардування іранських об'єктів, апелюючи до необхідності дипломатичного розв'язання суперечок. Про це пише УНН.

Деталі

Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати та Ізраїль негайно припинили свої дії

– заявив небензя під час виступу в Раді Безпеки.

Він також підкреслив, що москва бачить вихід із ситуації лише через політичні інструменти.

Особливий акцент постпред рф зробив на необхідності врахування інтересів Тегерана та дотримання міжнародних норм, які сама росія систематично порушує.

Ми наполягаємо на відновленні зусиль на основі взаємної поваги та балансу інтересів

– наголосив небензя, намагаючись представити росію як миротворця у близькосхідному конфлікті.

Такі заяви викликали хвилю критики серед західних дипломатів, які вказали на кричуще лицемірство кремля, що закликає до миру в Ірані, одночасно продовжуючи війну в Україні.

Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію01.03.26, 04:00 • 2518 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Рада Безпеки ООН
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран