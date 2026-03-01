Постпред рф в ООН цинічно закликав до мирного врегулювання конфлікту в Ірані та припинення вогню

Постійний представник рф при ООН василь небензя виступив із заявою, у якій засудив дії США та Ізраїлю, назвавши їх неприпустимими на тлі масштабної військової операції. російський дипломат висунув вимогу негайно зупинити бомбардування іранських об'єктів, апелюючи до необхідності дипломатичного розв'язання суперечок. Про це пише УНН.

Деталі

Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати та Ізраїль негайно припинили свої дії – заявив небензя під час виступу в Раді Безпеки.

Він також підкреслив, що москва бачить вихід із ситуації лише через політичні інструменти.

Особливий акцент постпред рф зробив на необхідності врахування інтересів Тегерана та дотримання міжнародних норм, які сама росія систематично порушує.

Ми наполягаємо на відновленні зусиль на основі взаємної поваги та балансу інтересів – наголосив небензя, намагаючись представити росію як миротворця у близькосхідному конфлікті.

Такі заяви викликали хвилю критики серед західних дипломатів, які вказали на кричуще лицемірство кремля, що закликає до миру в Ірані, одночасно продовжуючи війну в Україні.

Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію