росія вербує молодь з різних країн для виробництва дронів - розвідка

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 6862 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 6742 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
11:13 • 9954 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 11460 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 19955 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 56113 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 54237 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107592 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76680 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 157623 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
40%
751мм
Популярнi новини
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 36100 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 32233 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 30168 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 35372 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 27768 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 6862 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 28514 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 56113 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 74350 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 71399 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Дональд Туск
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 4368 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 16986 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 17589 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 36027 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 26665 перегляди
Актуальне
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Facebook
COVID-19
Боєприпаси

росія вербує молодь з різних країн для виробництва дронів - розвідка

Київ • УНН

 • 38 перегляди

росія залучає молодь з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва ударних дронів в особливій економічній зоні "Алабуга". Їм обіцяють високі зарплати, але змушують збирати дрони, які використовуються для ударів по Україні.

росія вербує молодь з різних країн для виробництва дронів - розвідка

Країна-терорист росія залучає молодь з Африки, Азії та Латинської Америки до виробництва дронів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Обіцяючи високу зарплату та "кар’єрні перспективи" рф активно вербує молодь для роботи в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. Там людей змушують збирати ударні дрони, які використовуються для ударів по мирних городах України.

У 2024 році в програмі "Старт" були учасниці з 44 країн (Мозамбік, Колумбія, Малі, Шрі-Ланка). На 2025 рік ціль - 77 країн

- пояснили у Службі зовнішньої розвідки.

Уточнюється, що молодь у ПАР росія вербувала через структури БРІКС, студентські комісії та блогерів у соцмережах Instagram і TikTok. Ба більше, за "Алабугу старт" взявся Інтерпол через підозри у торгівлі людьми, а в Аргентині подано позови до суду проти рекламних агентів програми.

Розвідка дізналась, що були випадки, коли рф заманювала африканських жінок, обіцяючи стажуванням в готелях, а натомість їх примушували збирати дрони у нелюдських умовах.

рф компенсує нестачу робочої сили після мобілізації та кризи міграції. "Алабуга" вже будує житло для 41 тис. працівників

- додали в розвідці.

Додатково

Вже давно відомо про те, що рф вербує найманців по всьому світові. Нещодавно видання Bloomberg повідомляло, що москва наймає молодих жінок з усього світу для роботи на своїх заводах, які виробляють дрони, обіцяючи виплачувати до 860 доларів на місяць.

Головне управління розвідки Міноборони України дізналося, що москва примусово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії, використовуючи обіцянки легкого заробітку та короткострокових контрактів. Найманців відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

А представники проєкту "Хочу жить" також дізналися, що у 2025 році рф завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніНовини Світу
Шрі-Ланка
БРІКС
Інтерпол
Служба зовнішньої розвідки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Колумбія
Bloomberg
Аргентина
Туркменістан
Малі
Мозамбік
Asia
Південно-Африканська Республіка
Африка
Україна