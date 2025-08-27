росія вербує молодь з різних країн для виробництва дронів - розвідка

Країна-терорист росія залучає молодь з Африки, Азії та Латинської Америки до виробництва дронів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Обіцяючи високу зарплату та "кар’єрні перспективи" рф активно вербує молодь для роботи в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. Там людей змушують збирати ударні дрони, які використовуються для ударів по мирних городах України.

У 2024 році в програмі "Старт" були учасниці з 44 країн (Мозамбік, Колумбія, Малі, Шрі-Ланка). На 2025 рік ціль - 77 країн - пояснили у Службі зовнішньої розвідки.

Уточнюється, що молодь у ПАР росія вербувала через структури БРІКС, студентські комісії та блогерів у соцмережах Instagram і TikTok. Ба більше, за "Алабугу старт" взявся Інтерпол через підозри у торгівлі людьми, а в Аргентині подано позови до суду проти рекламних агентів програми.

Розвідка дізналась, що були випадки, коли рф заманювала африканських жінок, обіцяючи стажуванням в готелях, а натомість їх примушували збирати дрони у нелюдських умовах.

рф компенсує нестачу робочої сили після мобілізації та кризи міграції. "Алабуга" вже будує житло для 41 тис. працівників - додали в розвідці.

Додатково

Вже давно відомо про те, що рф вербує найманців по всьому світові. Нещодавно видання Bloomberg повідомляло, що москва наймає молодих жінок з усього світу для роботи на своїх заводах, які виробляють дрони, обіцяючи виплачувати до 860 доларів на місяць.

Головне управління розвідки Міноборони України дізналося, що москва примусово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії, використовуючи обіцянки легкого заробітку та короткострокових контрактів. Найманців відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

А представники проєкту "Хочу жить" також дізналися, що у 2025 році рф завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні.