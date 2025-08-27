Страна-террорист Россия привлекает молодежь из Африки, Азии и Латинской Америки к производству дронов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Обещая высокую зарплату и «карьерные перспективы», РФ активно вербует молодежь для работы в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Там людей заставляют собирать ударные дроны, которые используются для ударов по мирным городам Украины.

В 2024 году в программе «Старт» были участницы из 44 стран (Мозамбик, Колумбия, Мали, Шри-Ланка). На 2025 год цель — 77 стран — пояснили в Службе внешней разведки.

Уточняется, что молодежь в ЮАР Россия вербовала через структуры БРИКС, студенческие комиссии и блогеров в соцсетях Instagram и TikTok. Более того, за «Алабугу старт» взялся Интерпол из-за подозрений в торговле людьми, а в Аргентине поданы иски в суд против рекламных агентов программы.

Разведка узнала, что были случаи, когда РФ заманивала африканских женщин, обещая стажировку в отелях, а вместо этого их принуждали собирать дроны в нечеловеческих условиях.

РФ компенсирует нехватку рабочей силы после мобилизации и кризиса миграции. «Алабуга» уже строит жилье для 41 тыс. работников — добавили в разведке.

Дополнительно

Уже давно известно о том, что РФ вербует наемников по всему миру. Недавно издание Bloomberg сообщало, что Москва нанимает молодых женщин со всего мира для работы на своих заводах, производящих дроны, обещая выплачивать до 860 долларов в месяц.

Главное управление разведки Минобороны Украины узнало, что Москва принудительно вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии, используя обещания легкого заработка и краткосрочных контрактов. Наемников отправляют на самые опасные участки фронта.

А представители проекта «Хочу жить» также узнали, что в 2025 году РФ завербовала не менее 122 граждан Туркменистана для участия в войне.