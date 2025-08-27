Россия вербует молодежь из разных стран для производства дронов - разведка

$41.400.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Война в Украине
