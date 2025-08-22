рф цьогоріч завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні проти України

У перші шість місяців 2025 року росія завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні проти України. Про це повідомляють представники проєкту "Хочу жить", передає УНН.

За даними джерел, попри зусилля влади Туркменістану щодо протидії російській вербувальній діяльності, російські структури продовжують набирати громадян цієї країни до своїх штурмових підрозділів. Хоча загальна кількість ідентифікованих найманців із Туркменістану є найменшою серед країн Центральної Азії, темпи їх вербування з 2023 року щороку зростають.

рф активно використовує обіцянки фінансових виплат і спрощене набуття громадянства як головні стимули для іноземців. Водночас реальність для завербованих полягає у високій смертності серед штурмових підрозділів, де іноземці здебільшого виконують роль "одноразового ресурсу".

Командири російських підрозділів байдужі до масової загибелі своїх солдатів, а на іноземців з країн Азії вони взагалі дивляться як на одноразовий матеріал. Для іноземних найманців немає місць у тилових частинах, штабах або хоча б на блокпостах. Усі вони потрапляють у штурмову піхоту і першими йдуть у "м'ясні штурми".