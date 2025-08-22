$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 19538 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 22694 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 28483 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 17534 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 29844 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69776 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77820 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80491 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102414 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 232602 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
рф цьогоріч завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні проти України

Київ • УНН

 • 32 перегляди

росія залучила щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні проти України в перші шість місяців 2025 року. Іноземці слугують "одноразовим ресурсом" у штурмових підрозділах, де висока смертність.

рф цьогоріч завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні проти України

У перші шість місяців 2025 року росія завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану для участі у війні проти України. Про це повідомляють представники проєкту "Хочу жить", передає УНН.

Деталі

За даними джерел, попри зусилля влади Туркменістану щодо протидії російській вербувальній діяльності, російські структури продовжують набирати громадян цієї країни до своїх штурмових підрозділів. Хоча загальна кількість ідентифікованих найманців із Туркменістану є найменшою серед країн Центральної Азії, темпи їх вербування з 2023 року щороку зростають.

рф активно використовує обіцянки фінансових виплат і спрощене набуття громадянства як головні стимули для іноземців. Водночас реальність для завербованих полягає у високій смертності серед штурмових підрозділів, де іноземці здебільшого виконують роль "одноразового ресурсу".

Командири російських підрозділів байдужі до масової загибелі своїх солдатів, а на іноземців з країн Азії вони взагалі дивляться як на одноразовий матеріал. Для іноземних найманців немає місць у тилових частинах, штабах або хоча б на блокпостах. Усі вони потрапляють у штурмову піхоту і першими йдуть у "м'ясні штурми".

- зазначається у дописі.

Україна закликає уряди держав, чиїх громадян росія намагається залучити до війни, а також міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів для припинення цієї практики. У МЗС також нагадали, що іноземцям, яких росіяни відправили на фронт, слід звертатися до проєкту "Хочу жить".

Нагадаємо, що Україна закликає уряди всіх країн, чиїх громадян рф вербує для участі у війні, а також усе світове співтовариство, докласти всіх можливих зусиль, щоб припинити цю злочинну практику

- наголошують представники проєкту.

Нагадаємо

З початку повномасштабної війни росії проти України на фронті загинуло понад 500 іноземців з 28 країн. Серед них найбільше громадян Таджикистану та Узбекистану, багато з яких потрапили на фронт з російських колоній.

ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії02.05.25, 20:04 • 10967 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Міністерство оборони України
Туркменістан
Центральна Азія
Україна